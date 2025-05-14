Около 124 тысяч уральцев посетили «Ночь музеев»





написал Паслер в своём телеграм-канале. «Знаю, что на многих площадках организовали онлайн-трансляции мероприятий – очень удобно для тех, кто не смог прийти лично, но захотел приобщиться к нашей ночной культурной жизни»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Участниками «Ночи музеев» стали около 124 тысяч уральцев. Такой статистикой поделился врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.По его данным, в акции участвовало почти 200 культурных учреждений Свердловской области. Часть программ проходили днём.