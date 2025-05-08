В интересах безопасности Музей истории Екатеринбурга отменил уличное шествие

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Музей истории Екатеринбурга объявил об изменениях в программе ежегодной культурной акции «Ночь музеев». Как сообщили представители учреждения, стартовое музыкально-театрализованное шествие-перформанс, которое должно было начаться 17 мая в 16.00 с площадки «Л52», отменяется. Причиной отмены называют требования безопасности.Тем не менее, организаторы подготовили альтернативные мероприятия, чтобы порадовать гостей и сохранить праздничную атмосферу. На трёх площадках Музея истории Екатеринбурга состоятся перформативные выступления: в 17.30 у входа в Креативный кластер «Л52» со стороны улицы Ленина выступит вокальный коллектив «Хор Мажор», в 17.45 в стенах «Дома Маклецкого» запланировано выступление фольклорного ансамбля «Фолк ТолкЪ» и в эти же самые минуты возле «Дома генерала Качки» зрителей встретят участники пластического коллектива «Па де котэ».Сотрудники музея подчёркивают, что перформансы — это символическое открытие «Ночи музеев» и своеобразный подарок посетителям в честь 85-летия Музея истории Екатеринбурга.