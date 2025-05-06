На «Ночи музеев» в Екатеринбурге покажут реактор БН-800 Белярской АЭС





– отметили представители станции. «Преимуществом виртуального осмотра Белоярской АЭС является то, что для знакомства с атомной станцией не требуется прохождения проверок и полугодового ожидания, как на экскурсии "вживую". К тому же, обычные экскурсанты вообще не посещают реакторное отделение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На «Ночи музеев» в Екатеринбурге можно будет увидеть реактор БН-800 Белоярской АЭС, который находится на четвёртом блоке станции. Сам реактор, разумеется, перевозить в уральскую столицу не будут. Его собираются показать в виртуальной реальности.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной станции, виртуальный тур был создан с помощью технологии 3D-сканирования пространства. Таким образом участники экскурсии могут «побывать» в машинном и реакторном отделениях и увидеть, как работают операторы блочного пункта. Также виртуальный тур включает посещение высоковольтной подстанции «Курчатовская», откуда идёт выдача электрической энергии, выработанной на БН-800, в единую энергосистему Урала.Кроме этого, посетители смогут вполне реально примерить на себя специальную белую одежду, в которой атомщики работают в центральном зале реакторного отделения.Виртуальную экскурсию будут проводить в субботу, 17 мая, в Екатеринбурге на площадке «Л52» (Екатеринбурге по адресу улица Бажова, 124а). Её проведут три раза: в 19.00, 21.00 и 23.30.