Возрастное ограничение 18+
Книгу об этническом кино от уральского киноведа презентуют в магазине «Пиотровский»
Фото: Вечерние Ведомости
В воскресенье, 18 мая, в книжном магазине «Пиотровский» (расположен в Ельцин-центре) состоится презентация новой книги киноведа Сергея Анашкина. Она посвящена малоизвестным широкой публике фильмам и называется «Другие территории. Этническое кино: периферийные традиции, воображаемые ретроспективы».
Кинематографии, о которых рассказывается в новой книге, пребывают в тени мирового кино. Речь идёт об азиатском и региональном, этническом кинематографе. Автор утверждает, что хоть фильмы, о которых он пишет, малоизвестны, они имеют не меньшее, а то и большее культурное значение, чем те, на просмотр которых собираются полные кинозалы. В свой исследовании Сергей Анашкин пытается не просто отрецензировать череду фильмов, но и пересмотреть сам подход к киноанализу, отойти от западноцентричной модели и дать голос тем, чьи истории редко попадают в мейнстрим.
На встрече автор расскажет, почему этническое кино сегодня — это живой способ сохранения идентичности. Будет обсуждено, как развиваются локальные киноиндустрии в Якутии, Бурятии, Монголии, Бангладеш и других странах, где кино — это вызов, высказывание и акт культурного сопротивления.
Сергей Анашкин — один из главных российских специалистов по азиатскому и этническому кино, выпускник ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ. Его работы публиковались в авторитетных киноизданиях, он входит в жюри международных кинофестивалей и занимается продвижением малоизвестного кино на мировом уровне.
Начало презентации книги Сергея Анашкина в 16.00. Вход свободный, но требуется регистрация.
Кинематографии, о которых рассказывается в новой книге, пребывают в тени мирового кино. Речь идёт об азиатском и региональном, этническом кинематографе. Автор утверждает, что хоть фильмы, о которых он пишет, малоизвестны, они имеют не меньшее, а то и большее культурное значение, чем те, на просмотр которых собираются полные кинозалы. В свой исследовании Сергей Анашкин пытается не просто отрецензировать череду фильмов, но и пересмотреть сам подход к киноанализу, отойти от западноцентричной модели и дать голос тем, чьи истории редко попадают в мейнстрим.
На встрече автор расскажет, почему этническое кино сегодня — это живой способ сохранения идентичности. Будет обсуждено, как развиваются локальные киноиндустрии в Якутии, Бурятии, Монголии, Бангладеш и других странах, где кино — это вызов, высказывание и акт культурного сопротивления.
Сергей Анашкин — один из главных российских специалистов по азиатскому и этническому кино, выпускник ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ. Его работы публиковались в авторитетных киноизданиях, он входит в жюри международных кинофестивалей и занимается продвижением малоизвестного кино на мировом уровне.
Начало презентации книги Сергея Анашкина в 16.00. Вход свободный, но требуется регистрация.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 18 мая?
11 мая 2025
11 мая 2025