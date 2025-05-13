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Книгу об этническом кино от уральского киноведа презентуют в магазине «Пиотровский»

20.59 Среда, 14 мая 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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В воскресенье, 18 мая, в книжном магазине «Пиотровский» (расположен в Ельцин-центре) состоится презентация новой книги киноведа Сергея Анашкина. Она посвящена малоизвестным широкой публике фильмам и называется «Другие территории. Этническое кино: периферийные традиции, воображаемые ретроспективы».

Кинематографии, о которых рассказывается в новой книге, пребывают в тени мирового кино. Речь идёт об азиатском и региональном, этническом кинематографе. Автор утверждает, что хоть фильмы, о которых он пишет, малоизвестны, они имеют не меньшее, а то и большее культурное значение, чем те, на просмотр которых собираются полные кинозалы. В свой исследовании Сергей Анашкин пытается не просто отрецензировать череду фильмов, но и пересмотреть сам подход к киноанализу, отойти от западноцентричной модели и дать голос тем, чьи истории редко попадают в мейнстрим.

На встрече автор расскажет, почему этническое кино сегодня — это живой способ сохранения идентичности. Будет обсуждено, как развиваются локальные киноиндустрии в Якутии, Бурятии, Монголии, Бангладеш и других странах, где кино — это вызов, высказывание и акт культурного сопротивления.

Сергей Анашкин — один из главных российских специалистов по азиатскому и этническому кино, выпускник ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ. Его работы публиковались в авторитетных киноизданиях, он входит в жюри международных кинофестивалей и занимается продвижением малоизвестного кино на мировом уровне.

Начало презентации книги Сергея Анашкина в 16.00. Вход свободный, но требуется регистрация.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:29 В Первоуральске вынесли приговор обвиняемому во взяточничестве инженеру дорожно-строительной компании
16:44 Уголовное дело обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле передали в суд
15:43 Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы
14:20 Уральское предприятие выплатило 300 тысяч рублей получившему сотрясение сотруднику
13:50 МЧС предупреждают о непогоде 15 мая в Свердловской области
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12:49 Более 5,5 тысячи литров алкоголя произвёл в гараже житель Свердловской области
12:13 Два ДТП с участием детей зарегистрировали в Екатеринбурге
11:43 По подозрению в краже телефона в Екатеринбурге задержали иностранца
11:07 Пострадавшей от упавшего дорожного знака девочки в Екатеринбурге выплатят компенсацию
10:34 ГИБДД уделит особое внимание соблюдению ПДД детьми в Екатеринбурге
10:00 СМИ сообщают о предложении изменить трамвайный маршрут №7 в Екатеринбурге
08:39 В одной из частных клиник Екатеринбурга скончалась женщина
21:02 На дороге в Заречном пострадал маленький мальчик
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