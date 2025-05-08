Самый пикантный музей Екатеринбурга присоединится к ночной акции

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вечером 17 мая Екатеринбург вновь поучаствует во всероссийской акции «Ночь музеев». Одним из самых оригинальных и, безусловно, самых откровенных участников станет Музей об ЭТОМ, где ночь пройдет под знаком науки, страсти и юмора (но строго для людей старше 18 лет).С 19.00 до 02.00 гостей музея ждет насыщенная программа в духе взрослой научно-популярной вечеринки. Центральным событием станет шоу-экскурсия «Творцы страсти: великие изобретатели 18+». Посетителей познакомят с историей людей, изменивших интимную сторону человеческой жизни с помощью изобретений и открытий. В легкой, ироничной форме экскурсоводы расскажут о том, как развивалась инженерная мысль на службе любви и удовольствия. Кроме того, этой ночью в музее пройдут показ передовых инноваций в сфере интимной техники, выставка рекламных плакатов и редких архивных кадров из жизни изобретателей, а также научное шоу для взрослых, которое докажет: даже самые интимные темы могут быть предметом серьёзного изучения.Важный момент: каждый желающий в «Ночь музеев» сможет пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Процедура займёт не более 10 минут, а результат будет известен сразу. Эта акция проводится совместно с медицинскими партнёрами мероприятия.