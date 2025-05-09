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Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы

15.43 Среда, 14 мая 2025
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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Участникам программы Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, которая в эти дни проходит в уральской столице, показали Музейный комплекс Верхней Пышмы, где представлено одно из крупнейших собраний исторической военной и гражданской техники в России.


Фото предоставлено организаторами мероприятия


Как рассказали Вечерним ведомостям, омбудсменам, приехавшим из разных регионов России в Медную столицу Урала в рамках программы совета, показали на двух этажах павильона «Крылья Победы» более 40 самолётов – от самого известного довоенного биплана-разведчика По-2 до первого советского самолета с ракетным двигателем БИ-1. Также они могли увидеть среди экспонатов «летающий танк» Ил-2, истребитель И-16 и лучший пикирующий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны ТУ-2, а также боевые машины, поставлявшиеся в Советский Союз по программе ленд-лиза.

Кроме этого, государственные правозащитники смогли увидеть будни летчиков и технического персонала аэродромов, воссозданные в жанровых зарисовках и композициях, а также обслуживающую технику, орудия, зенитные прожекторы, авиадвигатели и другие средства ПВО.


Фото предоставлено организаторами мероприятия


«"Крылья Победы" является частью огромной коллекции гражданской и военной техники, собранной в Музейном комплексе Верхней Пышмы и насчитывающей более 15 000 экспонатов, в том числе порядка 1500 автомобилей, танков, самолетов и другой техники. Всё это, помимо музея авиации, представлено в музее автомобильной техники, музее военной техники, выставочном центре "Парадный расчёт", планетарии и на открытой площадке»,

– рассказали организаторы экскурсии.


Посещение верхнепышминского музейного комплекса – один из пунктов программы для российских уполномоченных по правам человека. Выездные секции также проходят на базах ведущих областных медицинских учреждений и восстановительных центров, где обсуждаются вопросы охраны здоровья, медицинской реабилитации, социальной адаптации и защиты трудовых прав участников и ветеранов боевых действий. В рамках программы омбудсмены делятся опытом в этой сфере и вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав этой категории граждан.


Фото предоставлено организаторами мероприятия


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:43 Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы
14:20 Уральское предприятие выплатило 300 тысяч рублей получившему сотрясение сотруднику
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13:27 В Свердловской области анонсировали строительство путепровода в районе села Логиново
13:10 За кражу 2,5 миллионов рублей у зятя подруги будут судить жительницу Берёзовского
12:49 Более 5,5 тысячи литров алкоголя произвёл в гараже житель Свердловской области
12:13 Два ДТП с участием детей зарегистрировали в Екатеринбурге
11:43 По подозрению в краже телефона в Екатеринбурге задержали иностранца
11:07 Пострадавшей от упавшего дорожного знака девочки в Екатеринбурге выплатят компенсацию
10:34 ГИБДД уделит особое внимание соблюдению ПДД детьми в Екатеринбурге
10:00 СМИ сообщают о предложении изменить трамвайный маршрут №7 в Екатеринбурге
08:39 В одной из частных клиник Екатеринбурга скончалась женщина
21:02 На дороге в Заречном пострадал маленький мальчик
20:49 Совместные действия сотрудников ДПС и горожан спасли жизнь водителю в Нижнем Тагиле
20:25 В Ельцин-центре расскажут о влиянии Перестройки на судьбу запретных фильмов
19:06 В Сухом Логу осуждена банда «недвижимых» мошенников
18:54 За сутки свердловские пожарные ликвидировали 17 возгораний
17:46 Дни празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге прошли без происшествий с участием электросамокатов
16:58 С подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области госпитализировали 14 человек
16:47 Передававшего ритуальному бизнесу данные об умерших экс-полицейского ждёт суд в Нижнем Тагиле
16:19 В СМИ сообщают о найденном в Екатеринбурге трупе без глаз
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