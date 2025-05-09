Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Фото предоставлено организаторами мероприятия





– рассказали организаторы экскурсии. «"Крылья Победы" является частью огромной коллекции гражданской и военной техники, собранной в Музейном комплексе Верхней Пышмы и насчитывающей более 15 000 экспонатов, в том числе порядка 1500 автомобилей, танков, самолетов и другой техники. Всё это, помимо музея авиации, представлено в музее автомобильной техники, музее военной техники, выставочном центре "Парадный расчёт", планетарии и на открытой площадке»,

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Участникам программы Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, которая в эти дни проходит в уральской столице, показали Музейный комплекс Верхней Пышмы, где представлено одно из крупнейших собраний исторической военной и гражданской техники в России.Как рассказали Вечерним ведомостям, омбудсменам, приехавшим из разных регионов России в Медную столицу Урала в рамках программы совета, показали на двух этажах павильона «Крылья Победы» более 40 самолётов – от самого известного довоенного биплана-разведчика По-2 до первого советского самолета с ракетным двигателем БИ-1. Также они могли увидеть среди экспонатов «летающий танк» Ил-2, истребитель И-16 и лучший пикирующий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны ТУ-2, а также боевые машины, поставлявшиеся в Советский Союз по программе ленд-лиза.Кроме этого, государственные правозащитники смогли увидеть будни летчиков и технического персонала аэродромов, воссозданные в жанровых зарисовках и композициях, а также обслуживающую технику, орудия, зенитные прожекторы, авиадвигатели и другие средства ПВО.Посещение верхнепышминского музейного комплекса – один из пунктов программы для российских уполномоченных по правам человека. Выездные секции также проходят на базах ведущих областных медицинских учреждений и восстановительных центров, где обсуждаются вопросы охраны здоровья, медицинской реабилитации, социальной адаптации и защиты трудовых прав участников и ветеранов боевых действий. В рамках программы омбудсмены делятся опытом в этой сфере и вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав этой категории граждан.