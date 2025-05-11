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В Ельцин-центре расскажут о влиянии Перестройки на судьбу запретных фильмов
Фрагмент постера фильма «Покаяние»
В пятницу, 16 мая, в Ельцин-центре пройдёт вторая лекция авторского цикла Вячеслава Шмырова «Кино и Перестройка», посвящённая одному из самых загадочных явлений позднесоветской культуры — так называемому полочному кино. Лекция под названием «История полки: освобожденные фильмы» будет сопровождаться участием известных представителей кинематографа (в онлайн-формате).
В центре внимания лектора — деятельность конфликтной комиссии, созданной после V съезда кинематографистов СССР. Эта комиссия сыграла ключевую роль в ослаблении цензуры, открыв дорогу к зрителю десяткам фильмов, долгие годы пролежавших «на полке» по идеологическим или субъективным причинам. Как в эпоху Перестройки к зрителю возвращались картины Германа, Панфилова, Кончаловского, Хуциева и Тарковского? Почему авторские версии их фильмов так долго оставались недоступными? Как в этих процессах отражались общественные и политические сдвиги времени? Особое место в лекции займёт рассказ о фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе — одной из важнейших кинолент конца 1980-х, ставшей символом антисталинской рефлексии и самого духа Перестройки.
В дискуссии примут участие по видеосвязи известный кинокритик, редактор журнала «Искусство кино» Елена Стишова и оператор фильма «Покаяние», заслуженный деятель искусств РФ Михаил Агранович.
Местом проведения лекции станет медиазал на третьем этаже Ельцин-центра. Начало в 19.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
В центре внимания лектора — деятельность конфликтной комиссии, созданной после V съезда кинематографистов СССР. Эта комиссия сыграла ключевую роль в ослаблении цензуры, открыв дорогу к зрителю десяткам фильмов, долгие годы пролежавших «на полке» по идеологическим или субъективным причинам. Как в эпоху Перестройки к зрителю возвращались картины Германа, Панфилова, Кончаловского, Хуциева и Тарковского? Почему авторские версии их фильмов так долго оставались недоступными? Как в этих процессах отражались общественные и политические сдвиги времени? Особое место в лекции займёт рассказ о фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе — одной из важнейших кинолент конца 1980-х, ставшей символом антисталинской рефлексии и самого духа Перестройки.
В дискуссии примут участие по видеосвязи известный кинокритик, редактор журнала «Искусство кино» Елена Стишова и оператор фильма «Покаяние», заслуженный деятель искусств РФ Михаил Агранович.
Местом проведения лекции станет медиазал на третьем этаже Ельцин-центра. Начало в 19.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
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