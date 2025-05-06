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Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уже в среду, 14 мая, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского состоится очередная встреча в рамках популярного просветительского проекта «Литературные среды. Нескучно о классике и классиках». Новая лекция забавно озаглавленак «Чиполлино, или Повесть о настоящем человечке».
Именно знаменитая сказка Джанни Родари, полюбившаяся нескольким поколениям читателей, станет основной темой лекции Алексея Маркина, кандидата филологических наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального университета. В формате открытой дискуссии участникам предложат взглянуть на знакомую с детства историю под иным углом, обсудить идеологический и художественный контекст, а также «второе дно» текста, в котором простые овощи ведут настоящую классовую борьбу.
Местом проведения «луковичной» лекции станет Литературная гостиная Белинки, что на третьем этаже основного здания. Вход свободный по предварительной регистрации. Начало мероприятия в 18.00.
Напомним, что итальянский писатель, педагог и журналист Джанни Родари (1920–1980) был убеждённым коммунистом. Он родился в северной Италии, преподавал в начальной школе, а во время Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. После войны начал публиковать рассказы и сказки, быстро став одним из самых читаемых детских авторов в Европе. Его творчество было тесно связано с идеями социальной справедливости, коллективизма и антифашизма. Самой известной его книгой стали «Приключения Чиполлино». Она впервые вышла из печати в 1951 году. В Советском Союзе она обрела культовый статус, особенно после выхода мультфильма и балета. История мальчика-луковки, борющегося с произволом Принца Лимона и Синьора Помидора, стала не просто сказкой, но и политической аллегорией.
Именно знаменитая сказка Джанни Родари, полюбившаяся нескольким поколениям читателей, станет основной темой лекции Алексея Маркина, кандидата филологических наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального университета. В формате открытой дискуссии участникам предложат взглянуть на знакомую с детства историю под иным углом, обсудить идеологический и художественный контекст, а также «второе дно» текста, в котором простые овощи ведут настоящую классовую борьбу.
Местом проведения «луковичной» лекции станет Литературная гостиная Белинки, что на третьем этаже основного здания. Вход свободный по предварительной регистрации. Начало мероприятия в 18.00.
Напомним, что итальянский писатель, педагог и журналист Джанни Родари (1920–1980) был убеждённым коммунистом. Он родился в северной Италии, преподавал в начальной школе, а во время Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. После войны начал публиковать рассказы и сказки, быстро став одним из самых читаемых детских авторов в Европе. Его творчество было тесно связано с идеями социальной справедливости, коллективизма и антифашизма. Самой известной его книгой стали «Приключения Чиполлино». Она впервые вышла из печати в 1951 году. В Советском Союзе она обрела культовый статус, особенно после выхода мультфильма и балета. История мальчика-луковки, борющегося с произволом Принца Лимона и Синьора Помидора, стала не просто сказкой, но и политической аллегорией.
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