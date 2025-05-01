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В Ельцин-центре литературно-музыкальной программой закрыли выставку «Это война»

19.40 Пятница, 9 мая 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Сегодня, в день 80-летия Победы, в Ельцин-центре подошла к концу работа выставки «Это война», которую готовили специально к празднику. Перед демонтажом экспозиции для последних посетителей выставки устроили литературно-музыкальную программу под названием «Она запомнилась по дням».

Особым событием программы стала лекция доктора филологических наук, профессора Уральского федерального университета Леонида Быкова. Учёный рассказал о поэзии фронтового поколения, уделив внимание таким поэтам, как Борис Слуцкий, Александр Межиров, Булат Окуджава, Николай Панченко и Юрий Белаш. Быков отметил, что многие из них, мальчишки 1920-х годов, рвались на фронт сразу после школы, а иногда — приписывая себе лишний год или два, лишь бы им позволили вместе со старшими товарищами отбивать страну от фашистов. По словам лектора, именно война во многом сформировала их как поэтов: без пережитых испытаний, возможно, они не обратились бы к литературе.

Во второй части вечера зрители услышали фортепианную сонату Маркиана Фролова — основателя и первого директора Свердловской консерватории. Произведение, созданное в 1942 году в Свердловске, прозвучало в исполнении Арсения Мерзлова, лауреата международных конкурсов, кандидата искусствоведения и доцента кафедры специального фортепиано Уральской консерватории.

А прямо в эти минуты в Ельцин-центре проходит ещё один победный концерт. Он называется «На всю оставшуюся жизнь» и содержит лирические песни о войне и мире. Организаторы театрализованного музыкального вечера – Ельцин-центр, Урал Оперы и российский пианист, заслуженный артист России Алексей Гориболь.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:40 В Ельцин-центре литературно-музыкальной программой закрыли выставку «Это война»
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20:59 Три человека пострадали во вчерашних пожарах на территории Свердловской области
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17:04 В Екатеринбурге отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве 17-летней давности
15:45 В День Победы в центре Екатеринбурге не будет работать мобильный интернет
14:58 Уральская сеть магазинов Profmax объявила о своём закрытии
13:45 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 мая
12:39 Свердловское УГИБДД сообщает о неутешительной статистике ДТП с детьми
11:59 Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов на Урале
11:42 В Екатеринбурге по родительским чатам распространяют фейк об «отраве»
10:38 В Асбесте за рулём Nissan Almera потерял сознание и скончался мужчина
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19:56 В больницу Североуральска беременную уралочку доставили с мигалками
19:37 В Екатеринбурге невнимательный водитель отправил женщину на больничную койку
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