В Ельцин-центре литературно-музыкальной программой закрыли выставку «Это война»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, в день 80-летия Победы, в Ельцин-центре подошла к концу работа выставки «Это война», которую готовили специально к празднику. Перед демонтажом экспозиции для последних посетителей выставки устроили литературно-музыкальную программу под названием «Она запомнилась по дням».Особым событием программы стала лекция доктора филологических наук, профессора Уральского федерального университета Леонида Быкова. Учёный рассказал о поэзии фронтового поколения, уделив внимание таким поэтам, как Борис Слуцкий, Александр Межиров, Булат Окуджава, Николай Панченко и Юрий Белаш. Быков отметил, что многие из них, мальчишки 1920-х годов, рвались на фронт сразу после школы, а иногда — приписывая себе лишний год или два, лишь бы им позволили вместе со старшими товарищами отбивать страну от фашистов. По словам лектора, именно война во многом сформировала их как поэтов: без пережитых испытаний, возможно, они не обратились бы к литературе.Во второй части вечера зрители услышали фортепианную сонату Маркиана Фролова — основателя и первого директора Свердловской консерватории. Произведение, созданное в 1942 году в Свердловске, прозвучало в исполнении Арсения Мерзлова, лауреата международных конкурсов, кандидата искусствоведения и доцента кафедры специального фортепиано Уральской консерватории.А прямо в эти минуты в Ельцин-центре проходит ещё один победный концерт. Он называется «На всю оставшуюся жизнь» и содержит лирические песни о войне и мире. Организаторы театрализованного музыкального вечера – Ельцин-центр, Урал Оперы и российский пианист, заслуженный артист России Алексей Гориболь.