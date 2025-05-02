В сад Нурова приходит хоровая «Весна»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В атмосфере уюта и весенней радости пройдёт в ближайшее воскресенье, 11 мая, концерт «Хора в усадьбе». Концертной площадкой для хорового исполнения песен самых разных жанров, станет Сад Нурова.Организаторы концерта приглашают всех екатеринбуржцев посвятить вторую половину воскресного дня музыке и садоводству, что уже несколько лет гармонично сочетается в настоящем оазисе уральской столицы. Сад Нурова на улице Чапаева, созданный усилиями самих горожан, регулярно становится концертной площадкой то для рок-музыки, то для бардовских песен, то для фолк-напевов. На сей раз под открытым небом польётся многоголосье хора, в репертуаре которого — от русских народных песен до рулад иностранных поп-звёзд.Слушателям предлагают брать с собой на концерт тёплые пледы, термосы с чаем и прочее, что поможет устроиться для прослушивания песен и, возможно, подпевания им, возможно удобней. В качестве оплаты входа на концерт может служить любая посильная сумма либо предложение помощи в благоустройстве сада. Начало мероприятия — в 15.00.