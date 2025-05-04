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В «победную» программу Ельцин-центра включены 3 великих советских фильма о войне
Кадр из фильма «Иди и смотри»
К праздничному дню, 9 мая, Ельцин-центр подготовил обширную спецпрограмму, посвящённую 80-летию Победы. Среди прочего в неё включён бесплатный показ трёх знаковых советских фильмов о Великой Отечественной войне.
Программа откроется в 12.30 шедевром Михаила Калатозова «Летят журавли». Эта картина, отмеченная Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля 1958 года, широко известна во всём мире. Она рассказывает о судьбах людей, чью жизнь изменила война. Главные герои — Борис и Вероника, влюблённые, разлученные войной. Фильм потрясает своей искренностью, драматизмом и выдающейся операторской работой Сергея Урусевского, которая до сих пор вызывает восхищение зрителей и киноведов.
В 14.30 начнётся показ культовой картины Элема Климова «Иди и смотри», признанной одним из самых страшных и правдивых фильмов о войне за всю историю кинематографа. Сюжет строится вокруг мальчика Флёры из белорусской деревни, который, став свидетелем жестоких карательных акций нацистов, буквально на глазах взрослеет, теряя юношескую наивность и на глазах зрителя превращаясь в «молодого старичка». Лента получила мировое признание и входит в списки лучших антивоенных фильмов в истории кино.
В 17.10 зрителей ждёт «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова — фильм о встрече четырёх фронтовых товарищей спустя четверть века после окончания войны. Герои собираются, чтобы проститься с боевым другом, и пережитое в окопах возвращается к ним с новой силой. Лента отличается особой теплотой, глубокими переживаниями и неповторимой атмосферой той эпохи, а песня «Нам нужна одна победа» из фильма стала народным гимном памяти.
Все показы требуют регистрации на сайте Ельцин-центра. Организаторы рекомендуют не откладывать регистрацию — свободные места быстро заканчиваются. Эта программа — редкая возможность увидеть культовые советские фильмы на большом экране.
Программа откроется в 12.30 шедевром Михаила Калатозова «Летят журавли». Эта картина, отмеченная Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля 1958 года, широко известна во всём мире. Она рассказывает о судьбах людей, чью жизнь изменила война. Главные герои — Борис и Вероника, влюблённые, разлученные войной. Фильм потрясает своей искренностью, драматизмом и выдающейся операторской работой Сергея Урусевского, которая до сих пор вызывает восхищение зрителей и киноведов.
В 14.30 начнётся показ культовой картины Элема Климова «Иди и смотри», признанной одним из самых страшных и правдивых фильмов о войне за всю историю кинематографа. Сюжет строится вокруг мальчика Флёры из белорусской деревни, который, став свидетелем жестоких карательных акций нацистов, буквально на глазах взрослеет, теряя юношескую наивность и на глазах зрителя превращаясь в «молодого старичка». Лента получила мировое признание и входит в списки лучших антивоенных фильмов в истории кино.
В 17.10 зрителей ждёт «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова — фильм о встрече четырёх фронтовых товарищей спустя четверть века после окончания войны. Герои собираются, чтобы проститься с боевым другом, и пережитое в окопах возвращается к ним с новой силой. Лента отличается особой теплотой, глубокими переживаниями и неповторимой атмосферой той эпохи, а песня «Нам нужна одна победа» из фильма стала народным гимном памяти.
Все показы требуют регистрации на сайте Ельцин-центра. Организаторы рекомендуют не откладывать регистрацию — свободные места быстро заканчиваются. Эта программа — редкая возможность увидеть культовые советские фильмы на большом экране.
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