Екатеринбург прощается с лауреаткой «Золотой маски»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская филармония сообщила печальную новость — ушла из жизни одна из самых талантливых её солисток, лауреатка театральной премии «Золотая маска» Светлана Матвеева.Так и не став яркой звездой на культурном небосклоне Екатеринбурга, Светлана Матвеева оставила заметный след на музыкальной сцене Екатеринбурга — сначала как солистка хора Екатеринбургского театра оперы и балета, а затем как артистка Симфонического хора Свердловской филармонии. Выпускница Уральской консерватории, она начала творческий путь в хоре Оперного театра, быстро завоевав уважение коллег и публики. Её репертуар включал партии в таких классических операх, как «Сказка о царе Салтане», «Травиата», «Кармен», «Волшебная флейта», «Русалочка», «Князь Игорь», «Пиковая дама» и «Богема». Она исполнила партии Мими, Микаэлы и многих других, всегда проявляя высочайший профессионализм.Настоящим триумфом Светланы стала роль Гувернантки в опере Бенджамина Бриттена «Поворот винта», поставленной Экспериментальным молодёжным театром Екатеринбурга. Эта работа принесла ей сразу несколько престижных наград — «Браво», «Признание» и главное театральное признание страны — премию «Золотая Маска» в 2003 году. Но даже после такого значимого события Светлана Матвеева продолжила скромно работать в хоре.Как отмечают в филармонии, в состав хора которой Матвеева вошла в 2008 году, талантливая солистка всегда отличалась редкой скромностью и деликатностью. Её любили коллеги, уважали зрители, она много работала в сольных и камерных проектах.Прощание с артисткой состоится в среду, 7 мая, в 14.00 в Вознесенской церкви.