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О парадоксах географической фантастики расскажут в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
Завтра, 7 мая, в Екатеринбурге состоится третья лекция из цикла «Фантастика как эксперимент: литература о будущем, прошлом и настоящем». Елена Козьмина, доктор филологических наук и профессор кафедры издательского дела Уральского федерального университета назвала своё выступление так — «Главные жанры фантастики ХХ века: географический роман».
Жанр географического фантастического романа, о котором пойдёт речь, наполнен парадоксами. Елена Козьмина сосредоточится на «реалистической» ветви жанра — на том, как авторы совмещают документальную точность и полёт фантазии, создавая миры, которые вполне могли бы существовать. Особое внимание будет уделено вопросам жанровой классификации: почему такие классические произведения, как «Затерянный мир» Артура Конан Дойла, «Земля Санникова» и «Плутония» Владимира Обручева, с научной точки зрения не считаются фантастикой.
Цикл лекций, в рамках которого пройдёт встреча, посвящён разнообразию фантастической литературы — от научной фантастики и хоррора до готического и романтического романа. Лекторы обсуждают, где и когда появилась фантастическая литература, какие формы она приобретала, как развивалась, и какое влияние оказывала на другие жанры.
Завтрашнюю лекцию, как и остальные в цикле, могут посетить все желающие — мероприятие бесплатное. Но организаторы просят пройти несложную процедуру регистрации на сайте Ельцин-центра. Начало лекции в 19.00.
Жанр географического фантастического романа, о котором пойдёт речь, наполнен парадоксами. Елена Козьмина сосредоточится на «реалистической» ветви жанра — на том, как авторы совмещают документальную точность и полёт фантазии, создавая миры, которые вполне могли бы существовать. Особое внимание будет уделено вопросам жанровой классификации: почему такие классические произведения, как «Затерянный мир» Артура Конан Дойла, «Земля Санникова» и «Плутония» Владимира Обручева, с научной точки зрения не считаются фантастикой.
Цикл лекций, в рамках которого пройдёт встреча, посвящён разнообразию фантастической литературы — от научной фантастики и хоррора до готического и романтического романа. Лекторы обсуждают, где и когда появилась фантастическая литература, какие формы она приобретала, как развивалась, и какое влияние оказывала на другие жанры.
Завтрашнюю лекцию, как и остальные в цикле, могут посетить все желающие — мероприятие бесплатное. Но организаторы просят пройти несложную процедуру регистрации на сайте Ельцин-центра. Начало лекции в 19.00.
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