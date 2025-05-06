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Творчество особенных художников на «Ночи музеев» в Екатеринбурге
Иллюстрация Марьяны Дюдиной (источник: ЕАН)
В «Ночь музеев» жители и гости Екатеринбурга смогут познакомиться с творчеством особенных художников. Их работы покажут в субботу, 17 мая, в Театре кукол в рамках проекта «Истинное зрение».
Всего на один день художники с аутизмом и другими ментальными особенностями покажут свои картины, а кураторы проекта расскажут о них. Экспозицию также поддержат мастер-классами и перформансами другие екатеринбургские художники и музыканты.
Вход на площадку бесплатный, но регистрация обязательна.
Организаторами выставки стали издание ЕАН, городской департамент культуры, проект «Культура для всех», Театр кукол и «Лига поддержки молодежи с ментальной инвалидностью».
Всего на один день художники с аутизмом и другими ментальными особенностями покажут свои картины, а кураторы проекта расскажут о них. Экспозицию также поддержат мастер-классами и перформансами другие екатеринбургские художники и музыканты.
Вход на площадку бесплатный, но регистрация обязательна.
Организаторами выставки стали издание ЕАН, городской департамент культуры, проект «Культура для всех», Театр кукол и «Лига поддержки молодежи с ментальной инвалидностью».
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