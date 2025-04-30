Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В этом году День Победы в Екатеринбурге обещает быть особенно масштабным — как-никак у Великой Победы в трагической Второй мировой круглый юбилей. И особо обширную программу к празднику приготовил для уральцев Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского.Торжества начнутся в парке Маяковского в 11.00 на площади у главного входа. Первым пунктом программы станет акция «Вспомним всех поимённо», где каждый сможет узнать больше о своих родственниках-ветеранах. Уже через полчаса на Площади мотоциклистов состоится памятный митинг в честь бойцов Уральского Добровольческого Танкового Корпуса.Музыкальная часть праздника стартует с полудня. На главной сцене парка выступят Екатерининский оркестр, ансамбль «Сказ» с программой «Память», арт-проект «Бомонд», хор «Доместик» и оркестр Центрального военного округа. Завершится музыкальная программа минутой молчания в 19.00.Тем временем праздник будут отмечать и на других площадках. В Саундпарке выступят детские хоры, пройдёт исторический показ мод от коллектива «Шурум-бурум», а также прозвучат любимые песни военных лет.Особенное внимание в этот праздничный день уделят младшей аудитории. Так, на аллее Маяковского в полдень начнётся спектакль «Военные собаки».Администрация парка предупреждает, что возможны изменения в программе, поэтому рекомендуют следить за обновлениями в социальных сетях. Но праздник состоится, даже если погода не порадует в день праздника теплом и солнышком.