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«Эшелон Победы» в Верхней Пышме встречало более 4,5 тысячи человек
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Курсирующий по Уралу, Прикамью и Западной Сибири «Эшелон Победы» на перроне станции Электролитная в Верхней Пышме встретило более 4,5 тысячи человек.
Как рассказал депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, специально к 80-летнему юбилею Победы железнодорожники воссоздали медицинский вагон «аптека-перевязочная», входивший в годы войны в состав военно-санитарных поездов и предназначавшийся для эвакуации тяжелораненых бойцов в тыловые госпитали.
Кроме этого, в состав поезда вошли вагон-теплушка, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. На открытых платформах была представлена военная техника.
Во главе «Эшелона Победы» были два легендарных паровоза – ЛВ-123 «Лебедянка» и П-36 «Генерал», являющиеся одними из мощных пассажирских паровозов послевоенного времени. Алексей Свалов также отметил, что паровоз «Генерал» простоял 40 лет как памятник, прежде чем был полностью восстановлен для почётной службы на железной дороге.
Все вагоны, которые могли во время стоянки поезда осмотреть верхнепышминцы, использовали годы войны и в тяжелый послевоенный период.
Как рассказал депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, специально к 80-летнему юбилею Победы железнодорожники воссоздали медицинский вагон «аптека-перевязочная», входивший в годы войны в состав военно-санитарных поездов и предназначавшийся для эвакуации тяжелораненых бойцов в тыловые госпитали.
Кроме этого, в состав поезда вошли вагон-теплушка, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. На открытых платформах была представлена военная техника.
«В том числе, легендарные танк Т-34 и пушка ЗИС-3, а также станки и оборудование с заводов, эвакуированных на Урал по железной дороге»,
– рассказал Свалов.
Во главе «Эшелона Победы» были два легендарных паровоза – ЛВ-123 «Лебедянка» и П-36 «Генерал», являющиеся одними из мощных пассажирских паровозов послевоенного времени. Алексей Свалов также отметил, что паровоз «Генерал» простоял 40 лет как памятник, прежде чем был полностью восстановлен для почётной службы на железной дороге.
Все вагоны, которые могли во время стоянки поезда осмотреть верхнепышминцы, использовали годы войны и в тяжелый послевоенный период.
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