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Музыкально-цирковой фестиваль напугает екатеринбуржцев
Фрагмент афиши фестиваля
В третий день мая в Екатеринбурге в третий раз пройдёт фестиваль ужасов «Ural Horror Festival». Организаторы — команда «Unpleasant Scream» — обещает погрузить горожан в атмосферу страха и безумия.
В программе фестиваля «Ural Horror Festival» — адский цирк с жуткими клоунами, тёмной магией, пугающими фокусами и мощными концертными номерами. За звуковую составляющую отвечают питерцы «Tardigrade Inferno», урождённый вологодец Турбо Хтонь, уральцы «Noise Resistance» и «Copper Mount», а также другие исполнители, двигающие в массы панк-рок, готик-метал, индастриал и прочую «пугающую» музыку. Помимо музыкальной программы, гостей ждут театрализованные перформансы, танцевальные и акробатические шоу, атмосферные фотозоны и большая тематическая ярмарка.
Особая роль в вечере отведена хозяйке праздника — MC Nigamaeva, создательнице Telegram-канала «Unpleasant Scream», с которого и началась история фестиваля. От неё гости фестиваля могут ожидать оригинальных шуток, клоунады и непредсказуемых сюрпризов.
Площадкой проведения фестиваля на один вечер станет «Свобода Концерт Холл» (улица Черкасская, 12). Начало в 19.00.
В программе фестиваля «Ural Horror Festival» — адский цирк с жуткими клоунами, тёмной магией, пугающими фокусами и мощными концертными номерами. За звуковую составляющую отвечают питерцы «Tardigrade Inferno», урождённый вологодец Турбо Хтонь, уральцы «Noise Resistance» и «Copper Mount», а также другие исполнители, двигающие в массы панк-рок, готик-метал, индастриал и прочую «пугающую» музыку. Помимо музыкальной программы, гостей ждут театрализованные перформансы, танцевальные и акробатические шоу, атмосферные фотозоны и большая тематическая ярмарка.
Особая роль в вечере отведена хозяйке праздника — MC Nigamaeva, создательнице Telegram-канала «Unpleasant Scream», с которого и началась история фестиваля. От неё гости фестиваля могут ожидать оригинальных шуток, клоунады и непредсказуемых сюрпризов.
Площадкой проведения фестиваля на один вечер станет «Свобода Концерт Холл» (улица Черкасская, 12). Начало в 19.00.
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