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Под сказ о хрустальном голубе зовут провести вечер понедельника в Саду Казанцева
Фрагмент афиши мероприятия
В понедельник, 5 мая, в екатеринбургском Саду Казанцева на улице Октябрьской Революции, 40, состоится иммерсивная читка «Заводская грань». В её основу положен сказ Серафимы Власовой «Хрустальный голубь».
Гостей сада-музея ждёт этим вечером уютное культурное мероприятие, которое заставит задуматься о ценности дружбы, родных и любимого дела. Сюжет сказа «Хрустальный голубь» повествует о Ефимке, мальчике, который в один миг теряет мать, дом и человеческое достоинство. Справиться с таким ударом судьбы не под силу и многим взрослым. Как же выстоит в такой ситуации мальчуган?
Иммерсивную читку подготовили талантливые актёры под руководством Дарьи Швачко — студентки четвёртого курса Свердловского областного педагогического колледжа. Начало мероприятия в 18.00, вход — по билетам в музей.
Напомним, что сад Казанцева был основан бухгалтером Пышминско-Ключевского медеплавильного завода. Дмитрий Казанцев стал первым на Урале садоводом-селекционером. Музей плодового садоводства расположен здесь же и включает не только сад, но и усадьбу XIX-го века.
Гостей сада-музея ждёт этим вечером уютное культурное мероприятие, которое заставит задуматься о ценности дружбы, родных и любимого дела. Сюжет сказа «Хрустальный голубь» повествует о Ефимке, мальчике, который в один миг теряет мать, дом и человеческое достоинство. Справиться с таким ударом судьбы не под силу и многим взрослым. Как же выстоит в такой ситуации мальчуган?
Иммерсивную читку подготовили талантливые актёры под руководством Дарьи Швачко — студентки четвёртого курса Свердловского областного педагогического колледжа. Начало мероприятия в 18.00, вход — по билетам в музей.
Напомним, что сад Казанцева был основан бухгалтером Пышминско-Ключевского медеплавильного завода. Дмитрий Казанцев стал первым на Урале садоводом-селекционером. Музей плодового садоводства расположен здесь же и включает не только сад, но и усадьбу XIX-го века.
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