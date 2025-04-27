Под сказ о хрустальном голубе зовут провести вечер понедельника в Саду Казанцева

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В понедельник, 5 мая, в екатеринбургском Саду Казанцева на улице Октябрьской Революции, 40, состоится иммерсивная читка «Заводская грань». В её основу положен сказ Серафимы Власовой «Хрустальный голубь».Гостей сада-музея ждёт этим вечером уютное культурное мероприятие, которое заставит задуматься о ценности дружбы, родных и любимого дела. Сюжет сказа «Хрустальный голубь» повествует о Ефимке, мальчике, который в один миг теряет мать, дом и человеческое достоинство. Справиться с таким ударом судьбы не под силу и многим взрослым. Как же выстоит в такой ситуации мальчуган?Иммерсивную читку подготовили талантливые актёры под руководством Дарьи Швачко — студентки четвёртого курса Свердловского областного педагогического колледжа. Начало мероприятия в 18.00, вход — по билетам в музей.Напомним, что сад Казанцева был основан бухгалтером Пышминско-Ключевского медеплавильного завода. Дмитрий Казанцев стал первым на Урале садоводом-селекционером. Музей плодового садоводства расположен здесь же и включает не только сад, но и усадьбу XIX-го века.