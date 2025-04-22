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Фазиль Искандер станет героем лекции в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
Во вторник, 6 мая, в екатеринбургском Ельцин-центре пройдёт лекция Натальи Ивановой под названием «Смех против страха». Эта, вторая, встреча авторского цикла «Длинные 70-е в литературе: слова сквозь цензуру» посвящена Фазилю Искандеру.
Фазиль Искандер — один из тех писателей, чье творчество стало символом сопротивления тоталитарной эпохе. Он создал уникальную художественную реальность, охватывающую мир от Сухума до Чегема. В его произведениях — «Созвездие Козлотура», рассказы о детстве Чика, культовый роман «Сандро из Чегема» — тесно переплетаются реальность и гротеск, а исторические персонажи входят в художественный мир через гиперболу. Главным оружием Искандера был юмор: от светлой иронии до мрачного сарказма, как, например, в повести «Кролики и удавы», отражающей абсурдность советского режима.
В лекции писателя, доктора филологических наук, литературного критика Натальи Ивановой речь пойдёт не только о литературном наследии писателя, но и о его умении говорить с читателем на «эзоповом языке», во все времена позволяющем обходить цензурные барьеры. Героями следующих лекций цикла станут Андрей Битов и Владимир Маканин.
Начало вторничной лекции запланировано на 19.00 Местом проведения станет медиазал образовательного центра на третьем этаже Ельцин-центра. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Фазиль Искандер — один из тех писателей, чье творчество стало символом сопротивления тоталитарной эпохе. Он создал уникальную художественную реальность, охватывающую мир от Сухума до Чегема. В его произведениях — «Созвездие Козлотура», рассказы о детстве Чика, культовый роман «Сандро из Чегема» — тесно переплетаются реальность и гротеск, а исторические персонажи входят в художественный мир через гиперболу. Главным оружием Искандера был юмор: от светлой иронии до мрачного сарказма, как, например, в повести «Кролики и удавы», отражающей абсурдность советского режима.
В лекции писателя, доктора филологических наук, литературного критика Натальи Ивановой речь пойдёт не только о литературном наследии писателя, но и о его умении говорить с читателем на «эзоповом языке», во все времена позволяющем обходить цензурные барьеры. Героями следующих лекций цикла станут Андрей Битов и Владимир Маканин.
Начало вторничной лекции запланировано на 19.00 Местом проведения станет медиазал образовательного центра на третьем этаже Ельцин-центра. Вход свободный, по предварительной регистрации.
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