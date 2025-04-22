Уральский филиал Пушкинского музея переезжает в новое помещение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Телеграм-канал «Екатарсис» сообщает, что Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина меняет адрес. Фонды музея перевозят в задние бывшего Клуба строителей на проспекте Ленина, 50.Первый выставочный проект в здании, являющемся памятником конструктивистской архитектуры, будет называться «Клуб строителей: от деталей к вечности» и расскажет об особенностях этого места. В экспозицию войдут архивные материалы — чертежи, фотографии, газетные вырезки, афиши, при помощи которых организаторы воссоздадут образ того времени, когда клубы воспринимались как место формирования нового человека. Как отмечает куратор выставки Лариса Пискунова, «конструктивистские клубы были не просто зданиями, а пространствами, где формировались смыслы, выходящие за пределы утилитарной жизни».Среди выставленных экспонатов будут представлены коллажи Елены Шаргановой, которые исследуют тему памяти через архитектурные образы домов и улиц, вышивки Елены Клейман, которые отсылают к атмосфере детских праздников постсоветского времени, работы Веры Кантор, которые напомнят о тайных прослушиваниях рок-музыки на «костях» в стенах клуба. А арт-объект Ирины Суворовой с запахом жареных семечек вызывает почти физическое воспоминание о прошлом — клубе, полном жизни и мелких бытовых деталей.Помимо самой выставки, музей подготовил насыщенную публичную программу: кинопоказы, встречи с художниками, читательские группы и концерт-променад.Открытие нового пространства Музея и новой выставки запланировано на полдень 17 мая.