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К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»

15.35 Среда, 30 апреля 2025
Кадр из видео: «Письма с фронта любимым»
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В Верхней Пышме к 80-летию Великой Победы сняли видео-историю по письмам, написанным в годы Великой Отечественной войны. Их взяли из книги «Письма с фронта любимым», в которой собраны фрагменты из сотен писем фронтовиков.

Видеоролик опубликовали в телеграм-канале «Группа Мовиста».

Как рассказали Вечерним ведомостям создатели проекта, фронтовые письма солдат и офицеров Великой Отечественной войны собрала в книге историк Галина Белоглазова. Она долгое время работала с семьями фронтовиков и собрала около 1500 документов и воспоминаний, которые годами хранились в семейных архивах. В книгу вошли фрагменты 862 писем, которые писали солдаты в окопах Великой Отечественной женам, детям, родителям и учителям.

Когда к Галине Белоглазовой обратились с просьбой снять на основе её сборника видео-историю, она согласилась.

«Видеоролик откроет ещё одну грань подвига поколения Победителей. Это уважение к семье, близким, верность и стойкость. И, конечно, любовь, которую они хранили все годы войны. Мы с вами сейчас имеем возможность развивать наши города, делать их удобными, безопасными, технологичными и комфортными. Но мы понимаем, что за саму эту возможность мирного созидательного труда была заплачена высокая цена народом нашей страны в годы Великой Отечественной войны. И мы чтим этот подвиг»,

– прокомментировал генеральный директор компании «Группа Мовиста» комментирует Алексей Зотов.


Сама история снималась на межмуниципальной трамвайной линии, соединяющей Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

В центре видео история Николая Мызникова и его жены Александры, чьи письма стали самыми первыми, с которых и началась книга «Письма с фронта любимым».

Николай был сибиряком, на фронт он ехал через Урал, о чём и писал жене в одном из писем. В каждом его послании теплота, забота, нежность и вера: «Саша, не тоскуй, скоро кончится война, и заживем мы с тобой счастливой, радостной жизнью». Однако вернуться он так и не смог – тридцатилетний Николай Мызников погиб в феврале 1943 года, защищая Ленинград. Его жена навсегда сохранила любовь и верность своему мужу.

Роли Мызниковых исполнили актриса Свердловского академического театра драмы Анастасия Каткова и актёр Екатеринбургского театра юного зрителя Павел Поздеев. Кинооператором проекта стал Андрей Липилин из Екатеринбурга, а режиссёром монтажа – Евгений Голубев.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:52 Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
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18:51 Аккумуляторы и неосторожность с огнём привели к пожарам в Свердловской области
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16:44 Незаконно построенное над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут сохранить
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