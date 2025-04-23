К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»

– прокомментировал генеральный директор компании «Группа Мовиста» комментирует Алексей Зотов.

«Видеоролик откроет ещё одну грань подвига поколения Победителей. Это уважение к семье, близким, верность и стойкость. И, конечно, любовь, которую они хранили все годы войны. Мы с вами сейчас имеем возможность развивать наши города, делать их удобными, безопасными, технологичными и комфортными. Но мы понимаем, что за саму эту возможность мирного созидательного труда была заплачена высокая цена народом нашей страны в годы Великой Отечественной войны. И мы чтим этот подвиг»,