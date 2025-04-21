История и философия японской грусти будут изложены в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже завтра, 29 апреля, в Екатеринбурге в рамках Фестиваля японской культуры состоится онлайн-лекция «История и философия японской грусти». Мероприятие организуют отдел литературы на иностранных языках Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского и общество «Россия – Япония».Лекцию «История и философия японской грусти» прочтёт Степан Родин, доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Он расскажет о «моно-но аварэ» — уникальной японской эстетической категории, которую можно перевести как «печальное очарование вещей». В японской культуре это понятие связано с умением находить красоту в недолговечности и преходящем состоянии вещей, которое ценится выше неизменного и вечного.«Моно-но аварэ» проявляется во многих явлениях японской культуры: в традиции «ханами» — любовании цветением сакуры, в классической поэзии вака и в художественной прозе. Особенно ярко эта эстетика выражена в литературе периода Хэйан, где герои часто проливают слёзы, размышляя о быстротечности счастья. И в более поздние времена японская литература нередко воспринималась самими японцами как чрезмерно печальная и лишенная счастливых концов. Однако, на лекции слушатели смогут проследить, как японская культура на протяжении веков находила способы преобразовать печаль в источник вдохновения и красоты.Начало онлайн-лекции в 18.00, место проведения — актовый зал основного здания Белинки. Вход свободный.