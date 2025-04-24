Онлайн-кинотеатр KION сделал подборку фильмов для семейного просмотра в майские праздники

Кадр из фильма: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Кадр из фильма: «Республика ШКИД»

Кадр из фильма: «Кудряшка Сью»

Кадр из фильма: «Октябрьское небо»

Кадр из фильма: «Волшебная страна»

Кадр из фильма: «Мой папа — Барышников»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Онлайн-кинотеатр KION сделал подборку фильмов, которые подойдут для совместного просмотра всей семьей в майские праздники. В подборку вошли как фильмы из советского периода, так и снятый в современной России, а также зарубежная классика.Комедия Элема Климова, которая остаётся семейным фильмом уже несколько поколений. Её обожали и пионеры, и их родители. Это народная советская классика, которая никогда не устареет.В центре комедии история непутевого Кости Иночкина, которого исключают из лагеря. Он боится огорчить бабушку, и поэтому не решается вернуться домой. Вместо этого он прячется на территории лагеря, а его товарищи начинают носить ему еду и помогать прятаться от взрослых.История о подпольной жизни пионера полна острого юмора и образов эпохи оттепели. В своё время фильм едва не попал под запрет за сатиру на советскую бюрократию и пропаганду, но, вопреки ожиданиям, пришёлся по душе Хрущеву и с триумфом прошёл в прокате.Фильм Геннадия Полоки, снятый по автобиографической повести двух бывших детдомовцев. Ещё одна знаковая оттепельная комедия о пронырливой детворе.Действие разворачивается в голодные 1920-е: по улицам Петрограда шныряют беспризорники, которых время от времени отлавливают и отправляют в приюты. Юные герои попадают в школу-коммуну имени Достоевского – знаменитую ШКИД. Мальчишки учатся честному труду, чтобы с достоинством прожить свою жизнь, и впервые узнают, что такое власть и система.Детей в фильме сыграли настоящие подростки из приёмников, интернатов и колоний, «знающие о воровстве не из рассказов». А роль строгого, но неравнодушного директора школы, ставящего подростков на путь исправления, исполнил большой артист Сергей Юрский.О честном труде и тёмной жизни улиц размышляли не только в советском кино. Джон Хьюз, автор культовых американских фильмов 80–90-х («Клуб Завтрак», «Самолетом, поездом, автомобилем»), снял трогательную историю о бездомной сиротке Сью и её попечителе Билле — обаятельном аферисте с добрым сердцем.Он учит девочку мелким уловкам, чтобы та могла выживать на улицах Чикаго, и однажды удача поворачивается к ним лицом: небольшая авантюра приводит их в дом успешной женщины-адвоката, и это меняет жизнь всех троих. Фильм с треском провалился в прокате, оставшись в тени другой семейной комедии по сценарию Хьюза – «Один дома». Тем не менее в России картина обрела статус культовой, и пополнила домашнюю фильмотеку целого поколения.Американский фильм по автобиографической книге Гомера Хикэма, который, впечатлившись запуском Советского Союза первого орбитального спутника, решает собрать и запустить ракету самому, но сталкивается с рядом проблем. Он живёт в маленьком провинциальном шахтёрском городке, не работает в NASA и учится в школе. Ещё и его строгий отец не поддерживает энтузиазма и наставляет на путь истинный – пойти по его стопам и стать шахтёром. Однако упорный труд и умение стоять на своём приводят юного ракетостроителя-любителя к большим высотам.Эту духоподъёмную драму поставил Джо Джонстон, известный прежде всего по «Джуманджи» и «Первому мстителю».Фильм Марка Форстера с Джонни Деппом и Кейт Уинслет – история, вдохновленная жизнью Джеймса Барри, автора «Питера Пэна». В центре сюжета — зарождение сказки, способной менять реальность. Барри знакомится с овдовевшей женщиной Сильвией и её четырьмя детьми. В это время у него самого жизнь трещит по швам: отношения не ладятся, а в творчестве сплошные неудачи. Именно дружба с этой семьей вдохновляет Барри на создание своего знаменитого цикла повестей — одного из самых фантастических миров детской литературы. После смерти Сильвии он становится опекуном мальчиков и продолжает верить, что где-то существует Волшебная страна, где все они снова будут вместе. Фильм получил семь номинаций на «Оскар».Добрая, трогательная и ироничная история взросления на фоне позднесоветской Москвы. Застенчивый и робкий Боря Фишкин учится в хореографическом училище, мечтает о балетной славе и искренне верит, что его папа – сам Михаил Барышников, бежавший в 70-е на Запад. Отца он никогда не видел: мама говорит, что папа «на секретном задании», а сам Боря уверен: и лицо, и судьба у него, как у великого артиста. Пусть балет ему дается непросто, а в училище его встречают насмешки, он упрямо тренируется перед зеркалом и мечтает стать таким же, как «отец».Фильм точно улавливает атмосферу перестройки – с её модой, подпольной торговлей, очередями и духом перемен – и изящно балансирует между ностальгией, комедией и светлой грустью.