В Екатеринбурге недооформленной улице присвоили имя известного уральского писателя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге официально появилась улица, названная в честь известного детского писателя Владислава Крапивина. Соответствующее постановление подписали в мэрии.Правда, знатоки города несколько омрачили это событие, заметив, что улицы, как таковой ещё нет. Это дорога в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, которая пролегает параллельно улице Лоцмановых. Чтобы стать полноценной улицей, этому объекту предстоят серьёзные преобразования.Тем не менее, поклонников и учеников Крапивина, коих в Екатеринбурге, очень много, не может не радовать появление фамилии писателя на картах города. Тем более, что выбрано место для нового объекта логично и даже символично — недалеко от Верх-Исетского водохранилища, где более полувека базируется детский флотский отряд «Каравелла». Именно Владислав Крапивин в 1961 году создал и многие годы возглавлял его.Напомним, Владислав Петрович Крапивин жил и творил в уральской столице свыше 60 лет. Он стал автором почти двухсот книг, переведённых на более чем 30 языков. Его произведения (чаще всего адресованные детям и подросткам) воспевали дружбу, честь, отвагу и справедливость, и воспитали не одно поколение читателей.Инициатива о наименовании улицы была поддержана общественностью и стала частью программы по сохранению культурной памяти о выдающихся деятелях Урала.