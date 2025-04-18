Лучшие проекты памятника егерю выбрали в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области подвели итоги конкурса на лучшую архитектурно-дизайнерскую концепцию памятника егерю — хранителю леса и защитнику дикой природы. Уникальные проекты представили студенты уральских вузов.Цель инициативы охотхозяйственного совета региона, поддержанной департаментом информационной политики Свердловской области, увековечить образ егеря и напомнить жителям региона о важности бережного отношения к природе. По словам организаторов, конкурс стал попыткой сформировать экологическую культуру через язык архитектуры и дизайна.В конкурсе приняли участие как отдельные авторы, так и студенческие команды. Победу одержал проект «Хрустальный лес», созданный Никитой Кожневым, Владиславом Безуглым и Александром Смирновым. Второе место заняла Мария Колупаева с проектом «Всё в наших руках», третье досталось Алёне Политовой, Владе Оленниковой и Александре Козейчик, представившим концепцию под названием «Просто взгляни».Как отметил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, каждый из проектов отражал не только художественный взгляд участников, но и их понимание роли егеря в экосистеме.Издание «Областная газета» сообщает, что в рамках конкурса для студентов была организована лекция международного эксперта в сфере архитектуры и урбанистики Бокейхана Камзы. Он поделился мировым опытом организации архитектурных конкурсов, рассказал о тенденциях в проектировании общественных пространств и привёл примеры удачных решений. Отдельное внимание спикер уделил малым архитектурным формам — их эстетической и функциональной роли в городской среде.