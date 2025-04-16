На Урале нарисовали комикс про рыцаря-самокатчика

– сказали в управлении.

«В центре сюжета – история мальчика Алекса, отец которого, благородный сэр Вальтер, посвящает его в современные рыцари. Сэр Вальтер рассказывает сыну о древних рыцарях, которые носили доспехи как символ чести и защиты, и вручает ему их современную версию: лёгкий шлем, налокотники, наколенники и специальный нагрудник со световозвращающими вставками»,