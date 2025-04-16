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На Урале нарисовали комикс про рыцаря-самокатчика
Иллюстрация: комикс «Рыцарь нового века»
На Урале создали комикс про юношу, который становится рыцарем и получает право пользоваться «парокатом» – сказочным аналогом электросамоката.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, сказка ненавязчиво учит детей важности использования защитной экипировки.
После этого, облачившись в защитную экипировку, юноша получает право пользоваться парокатом.
Комикс нарисован студентом-дизайнером Уральского государственного педагогического университета Иваном Лебедевым под руководством преподавателя Ларисы Шмаковой, а также при поддержки свердловской Госавтоинспекции.
Прочитать комикс можно здесь.
Напомним, что правила кикшеринговых сервисов запрещают несовершеннолетним пользоваться арендными электросамокатами. Однако они могут пользоваться личными, если их мощность не превышает 250 Вт. Для более мощных самокатов нужны водительские права категории «М».
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, сказка ненавязчиво учит детей важности использования защитной экипировки.
«В центре сюжета – история мальчика Алекса, отец которого, благородный сэр Вальтер, посвящает его в современные рыцари. Сэр Вальтер рассказывает сыну о древних рыцарях, которые носили доспехи как символ чести и защиты, и вручает ему их современную версию: лёгкий шлем, налокотники, наколенники и специальный нагрудник со световозвращающими вставками»,
– сказали в управлении.
После этого, облачившись в защитную экипировку, юноша получает право пользоваться парокатом.
Комикс нарисован студентом-дизайнером Уральского государственного педагогического университета Иваном Лебедевым под руководством преподавателя Ларисы Шмаковой, а также при поддержки свердловской Госавтоинспекции.
Прочитать комикс можно здесь.
Напомним, что правила кикшеринговых сервисов запрещают несовершеннолетним пользоваться арендными электросамокатами. Однако они могут пользоваться личными, если их мощность не превышает 250 Вт. Для более мощных самокатов нужны водительские права категории «М».
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