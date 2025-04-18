В Екатеринбурге откроется выставка о спасении коллекций Херсонеса во время войны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В четверг, 24 апреля, в Екатеринбурге стартует уникальный выставочный проект «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Экспозицию представят Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Музей истории Екатеринбурга. Проект посвящён подвигу музейных работников, которые в годы войны, зачастую с риском для жизни, спасали бесценные артефакты античного наследия. Посетители смогут узнать, как проходила эвакуация более 11 тысяч экспонатов из оккупированного Херсонеса, археологического памятника мирового значения и одного из важнейших культурных центров древности.Коллекция включает уникальные находки, сделанные при раскопках греко-римского полиса и поздневизантийского города, а также артефакты, отражающие многовековую историю Крыма. Документы, фотографии, предметы упаковки и личные истории музейщиков позволяют реконструировать события, которые долгое время оставались малоизвестными широкой публике.Выставка будет работать до 2 сентября 2025 года в пространстве «Наука в большом городе» музейно-креативного кластера «Л52» (улица Бажова, 124А, подъезд №2). Официальное открытие запланировано на вечер четверга, в 17.00.