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В Екатеринбурге откроется выставка о спасении коллекций Херсонеса во время войны
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В четверг, 24 апреля, в Екатеринбурге стартует уникальный выставочный проект «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Экспозицию представят Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Музей истории Екатеринбурга. Проект посвящён подвигу музейных работников, которые в годы войны, зачастую с риском для жизни, спасали бесценные артефакты античного наследия. Посетители смогут узнать, как проходила эвакуация более 11 тысяч экспонатов из оккупированного Херсонеса, археологического памятника мирового значения и одного из важнейших культурных центров древности.
Коллекция включает уникальные находки, сделанные при раскопках греко-римского полиса и поздневизантийского города, а также артефакты, отражающие многовековую историю Крыма. Документы, фотографии, предметы упаковки и личные истории музейщиков позволяют реконструировать события, которые долгое время оставались малоизвестными широкой публике.
Выставка будет работать до 2 сентября 2025 года в пространстве «Наука в большом городе» музейно-креативного кластера «Л52» (улица Бажова, 124А, подъезд №2). Официальное открытие запланировано на вечер четверга, в 17.00.
Экспозицию представят Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Музей истории Екатеринбурга. Проект посвящён подвигу музейных работников, которые в годы войны, зачастую с риском для жизни, спасали бесценные артефакты античного наследия. Посетители смогут узнать, как проходила эвакуация более 11 тысяч экспонатов из оккупированного Херсонеса, археологического памятника мирового значения и одного из важнейших культурных центров древности.
Коллекция включает уникальные находки, сделанные при раскопках греко-римского полиса и поздневизантийского города, а также артефакты, отражающие многовековую историю Крыма. Документы, фотографии, предметы упаковки и личные истории музейщиков позволяют реконструировать события, которые долгое время оставались малоизвестными широкой публике.
Выставка будет работать до 2 сентября 2025 года в пространстве «Наука в большом городе» музейно-креативного кластера «Л52» (улица Бажова, 124А, подъезд №2). Официальное открытие запланировано на вечер четверга, в 17.00.
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