Промзона ВИЗа становится главным летним кластером Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Летом 2025 года промзона Верх-Исетского завода вновь превратится в одну из главных культурных локаций Екатеринбурга. Проект «Вода и Завод», стартовавший два года назад, возвращается с амбициозной программой, способной изменить восприятие индустриального района — от территории прошлого к пространству будущего.Проект начинался как культурный эксперимент: летом 2023 года он собрал более 20 тысяч зрителей, объединив музыку, перформансы и лекции под открытым небом. В 2025-м организаторы готовят новую программу, нацелившись на превращение сезонных мероприятий в нечто более постоянное. Среди главных запланированных ими событий — серия уникальных форматов. «Музыка на воде» включает акустические концерты на закате, вечеринки с электронной музыкой прямо на яхтах, и джазовые импровизации под трубами завода. Также гостей ждут лекции и перформансы на стыке искусства, науки и технологий — при участии артистов и кураторов, в том числе Богдана Королька из «Урал Опера Балет».Ещё один формат — «Горожане под парусами» — это мастер-классы по яхтингу и гонки на воде, открытые для всех желающих. Новинка сезона — запуск городского агентства водных развлечений, которое будет работать за пределами фестивальных дат.Не останется в стороне и урбанистика: запланированы встречи с архитекторами, девелоперами и представителями городской администрации. Темой обсуждений станет будущее промзоны, возможность создания креативного кластера и новые сценарии для развития территории.А кульминацией лета станет двухдневный фестиваль «ВИЗ.01», который пройдет 15 и 16 августа. В «меню» — выступления хедлайнеров из Екатеринбурга и других городов, деловая повестка, маркет локальных брендов и зрелищные парусные гонки, символизирующие новый курс для района.