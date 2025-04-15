В Екатеринбурге откроется масштабная выставка Марка Шагала

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Под конец недели в Екатеринбурге начнёт работу выставка «Три эпохи Марка Шагала». Она обещает стать одним из самых заметных культурных событий города.Выставка «Три эпохи Марка Шагала» позволит зрителям проследить творческую эволюцию одного из самых поэтичных художников ХХ века. В её основе — более 70 оригинальных графических работ, отобранных из частной коллекции петербургского мецената Павла Башмакова. Для екатеринбургской публики это уникальный шанс прикоснуться к наследию художника мирового масштаба.Экспозиция будет выстроена по хронологическому и тематическому принципу, охватывая три ключевых периода творчества Шагала: ранний (представлен офортами к «Мёртвым душам» Николая Гоголя), средний (это гравюры к мемуарам Андре Мальро) и зрелый этап, который венчает библейский цикл литографий, созданный в конце 1950-х годов. Каждая из серий отражает не только изменение стиля, но и глубокие внутренние трансформации Шагала, его поиск смысла и языка, способного выразить метафизику повседневного и вечного.Выставка будет работать с 25 апреля по 27 июля в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (улица Горького, 4а). Билеты можно приобрести в том числе и по Пушкинской карте.