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В Екатеринбурге откроется масштабная выставка Марка Шагала

01.53 Среда, 23 апреля 2025
Иллюстрация Марка Шагала к «Мёртвым душам» из коллекции Bashmakov Gallery
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Под конец недели в Екатеринбурге начнёт работу выставка «Три эпохи Марка Шагала». Она обещает стать одним из самых заметных культурных событий города.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» позволит зрителям проследить творческую эволюцию одного из самых поэтичных художников ХХ века. В её основе — более 70 оригинальных графических работ, отобранных из частной коллекции петербургского мецената Павла Башмакова. Для екатеринбургской публики это уникальный шанс прикоснуться к наследию художника мирового масштаба.

Экспозиция будет выстроена по хронологическому и тематическому принципу, охватывая три ключевых периода творчества Шагала: ранний (представлен офортами к «Мёртвым душам» Николая Гоголя), средний (это гравюры к мемуарам Андре Мальро) и зрелый этап, который венчает библейский цикл литографий, созданный в конце 1950-х годов. Каждая из серий отражает не только изменение стиля, но и глубокие внутренние трансформации Шагала, его поиск смысла и языка, способного выразить метафизику повседневного и вечного.

Выставка будет работать с 25 апреля по 27 июля в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (улица Горького, 4а). Билеты можно приобрести в том числе и по Пушкинской карте.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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01:53 В Екатеринбурге откроется масштабная выставка Марка Шагала
19:48 Один из 18 свердловских пожаров понедельника стал гибельным
19:18 Три года исполняется Музею Андеграунда в Екатеринбурге
18:55 С собаками в Парке Маяковского в ближайшие дни лучше не гулять
18:35 Известный историк и архивист приедет в Екатеринбург с лекцией
17:14 В уральской столице прошёл пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе
16:59 С начала сезона в Свердловской области клещи покусали 1100 человек
16:37 Попытка избежать ответственности за нарушение ПДД обернулась для ирбитчанина штрафом в 75 тысяч рублей
16:06 Путешественница из Миасса хочет в одиночку пройти Большую уральскую тропу
15:20 Свердловская область заняла четвёртое место в рейтинге самых читающих регионов
14:36 Для борьбы с пожарами в свердловских лесах в 2025 году подготовили свыше 420 единиц техники
13:45 В Верхней Пышме собираются возрождать дзюдо
12:40 Отдавшему банковскую карту мошенникам жителю Перми придётся вернуть похищенные у пенсионера из Новоуральска деньги
12:24 КХЛ признала ошибку судейства матча «Автомобилиста» с «Ак Барсом»
12:23 В Екатеринбурге на десять часов задержали рейс в Сочи
11:49 Выдававшему фиктивные заключения сотруднику медцентра вынесли приговор в Екатеринбурге
11:21 Около 30 миллионов рублей не дали вывезти за границу собаки уральской таможни
10:27 Голосование за парк, который благоустроят по федеральному проекту, стартовало в Екатеринбурге
10:19 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
10:02 В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
21:48 Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
21:01 Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной
20:48 «ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
20:25 В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
19:23 Почти сорок пожаров мешали отдыху свердловчан в минувшие выходные
19:10 Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов
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