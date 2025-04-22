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Три года исполняется Музею Андеграунда в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В ближайшую субботу, 26 апреля, ровно три года исполнится с момента, когда в пространство екатеринбургского Музея Андеграунда вошли первые ценители современного искусства. В связи с этой датой телеграм-канал «Киселева. Культпоход» совместно с администрацией музея составили любопытную статистику.
За три года Музей Андеграунда стал одной из самых интересных, ярких и обсуждаемых культурных площадок уральской столицы. За это время пространство Музея увеличилось почти вдвое, а количество экспонатов увеличилось до двух с лишним тысяч.
Итоги прошлого года тоже дают интересные цифры: в музее провели 6 больших выставок, 166 экскурсий, 33 музыкальных концерта и фестиваля, показали 13 спектаклей и перформансов, устроили 1 свадьбу. Кроме того, здесь был создан эксклюзивный аромат «Дух Андеграунда», потрачено 250 литров краски при монтаже выставок, выпито 143 литра шампанского и вина на открытиях и премьерах. Число гостей в 2024 году достигло внушительных 18 008 человек.
К собственному дню рождения Музей Андеграунда готовит особую праздничную программу. Подробности о ней можно найти на официальном сайте Музея.
За три года Музей Андеграунда стал одной из самых интересных, ярких и обсуждаемых культурных площадок уральской столицы. За это время пространство Музея увеличилось почти вдвое, а количество экспонатов увеличилось до двух с лишним тысяч.
Итоги прошлого года тоже дают интересные цифры: в музее провели 6 больших выставок, 166 экскурсий, 33 музыкальных концерта и фестиваля, показали 13 спектаклей и перформансов, устроили 1 свадьбу. Кроме того, здесь был создан эксклюзивный аромат «Дух Андеграунда», потрачено 250 литров краски при монтаже выставок, выпито 143 литра шампанского и вина на открытиях и премьерах. Число гостей в 2024 году достигло внушительных 18 008 человек.
К собственному дню рождения Музей Андеграунда готовит особую праздничную программу. Подробности о ней можно найти на официальном сайте Музея.
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