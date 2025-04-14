Свердловская область заняла четвёртое место в рейтинге самых читающих регионов





– рассказали исследователи. «Всего за прошедший год свердловчане прочитали в сервисе "Строки" около 49 тысяч книг, при этом самый активный читатель прочел 559 книги»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская область вошла в топ-5 самых читающих регионов России в рейтинге, составленном цифровой экосистемой МТС и книжным сервисом «Строки». Исследование приурочено ко Всемирному дню книг.Первое место в этом топе заняла Московская область (включая саму Москву) – на неё пришлось 23% от прочитанных в 2024 году россиянами в онлайн-библиотеке сервиса книг. На Ленинградскую область (и Санкт-Петербург) пришлось уже 10%. На третьем месте Краснодарский край – 8%. На четвёртой строчке – Свердловская область с 3%.В список любимых жанров уральцев вошли фэнтези, фантастика, любовные романы, детективы и современная литература, а самыми востребованными оказались книги «Воспитание бабочек» Лонато Карриза, «Пурпурная сеть» Кармен Мола и «Академия мёртвых душ» Матильды Старр. Среди же любимых авторов у свердловчан – Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Александр Клюквин и Сергей Лукьяненко.