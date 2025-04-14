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Свердловская область заняла четвёртое место в рейтинге самых читающих регионов

15.20 Вторник, 22 апреля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Свердловская область вошла в топ-5 самых читающих регионов России в рейтинге, составленном цифровой экосистемой МТС и книжным сервисом «Строки». Исследование приурочено ко Всемирному дню книг.

Первое место в этом топе заняла Московская область (включая саму Москву) – на неё пришлось 23% от прочитанных в 2024 году россиянами в онлайн-библиотеке сервиса книг. На Ленинградскую область (и Санкт-Петербург) пришлось уже 10%. На третьем месте Краснодарский край – 8%. На четвёртой строчке – Свердловская область с 3%.

«Всего за прошедший год свердловчане прочитали в сервисе "Строки" около 49 тысяч книг, при этом самый активный читатель прочел 559 книги»,

– рассказали исследователи.


В список любимых жанров уральцев вошли фэнтези, фантастика, любовные романы, детективы и современная литература, а самыми востребованными оказались книги «Воспитание бабочек» Лонато Карриза, «Пурпурная сеть» Кармен Мола и «Академия мёртвых душ» Матильды Старр. Среди же любимых авторов у свердловчан – Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Александр Клюквин и Сергей Лукьяненко.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:06 Путешественница из Миасса хочет в одиночку пройти Большую уральскую тропу
15:20 Свердловская область заняла четвёртое место в рейтинге самых читающих регионов
14:36 Для борьбы с пожарами в свердловских лесах в 2025 году подготовили свыше 420 единиц техники
13:45 В Верхней Пышме собираются возрождать дзюдо
12:40 Отдавшему банковскую карту мошенникам жителю Перми придётся вернуть похищенные у пенсионера из Новоуральска деньги
12:24 КХЛ признала ошибку судейства матча «Автомобилиста» с «Ак Барсом»
12:23 В Екатеринбурге на десять часов задержали рейс в Сочи
11:49 Выдававшему фиктивные заключения сотруднику медцентра вынесли приговор в Екатеринбурге
11:21 Около 30 миллионов рублей не дали вывезти за границу собаки уральской таможни
10:27 Голосование за парк, который благоустроят по федеральному проекту, стартовало в Екатеринбурге
10:19 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
10:02 В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
21:48 Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
21:01 Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной
20:48 «ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
20:25 В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
19:23 Почти сорок пожаров мешали отдыху свердловчан в минувшие выходные
19:10 Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов
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17:53 В Свердловском областном суде вынесли ещё один приговор по статье о госизмене
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