В рамках акции «Древо памяти» школьники высадят 150 деревьев в Екатеринбурге





– рассказали в мэрии. «Учащиеся смогут сдать пластиковые крышки (по цветам) и старые газеты. Переработкой займется эко-завод "Умная среда"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Учащиеся из 64 екатеринбургских школ примут участие в акции «Древо памяти», приуроченной ко Дню Победы, высадят 150 деревьев в уральской столице.Как рассказали в администрации, суммарно школьники высадят 100 реликтовых хвойных и 50 лиственных деревьев у своих образовательных учреждений, после чего установят рядом с растениями таблички из переработанного пластика с символом 80-летия Победы.Перед этим детям предлагают поучаствовать в сборе полимеров и макулатуры.