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В рамках акции «Древо памяти» школьники высадят 150 деревьев в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Учащиеся из 64 екатеринбургских школ примут участие в акции «Древо памяти», приуроченной ко Дню Победы, высадят 150 деревьев в уральской столице.
Как рассказали в администрации, суммарно школьники высадят 100 реликтовых хвойных и 50 лиственных деревьев у своих образовательных учреждений, после чего установят рядом с растениями таблички из переработанного пластика с символом 80-летия Победы.
Перед этим детям предлагают поучаствовать в сборе полимеров и макулатуры.
Как рассказали в администрации, суммарно школьники высадят 100 реликтовых хвойных и 50 лиственных деревьев у своих образовательных учреждений, после чего установят рядом с растениями таблички из переработанного пластика с символом 80-летия Победы.
Перед этим детям предлагают поучаствовать в сборе полимеров и макулатуры.
«Учащиеся смогут сдать пластиковые крышки (по цветам) и старые газеты. Переработкой займется эко-завод "Умная среда"»,
– рассказали в мэрии.
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