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Фестиваль барбекю вновь пройдёт в самом центре Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фестиваль барбекю в этом году вновь пройдёт в самом центре уральской столицы. Мероприятие собираются провести 24-25 мая в Историческом сквер, сообщается на сайте фестиваля.
В программе – чемпионаты по приготовлению барбекю среди шеф-поваров, среди студентов кулинарных учебных заведений и среди любителей, а также мастер-классы от шеф-поваров и другие гастрономические развлечения.
Напомним, в прошлом году ради проведения аналогичного фестиваля мэрия издала специальное постановление, вносящее послабления в положение об особом противопожарном режиме.
В программе – чемпионаты по приготовлению барбекю среди шеф-поваров, среди студентов кулинарных учебных заведений и среди любителей, а также мастер-классы от шеф-поваров и другие гастрономические развлечения.
Напомним, в прошлом году ради проведения аналогичного фестиваля мэрия издала специальное постановление, вносящее послабления в положение об особом противопожарном режиме.
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