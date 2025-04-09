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Мифы, малахит и музыка Моцарта оживут в новой уральской книге
Иллюстрация: Алексей Потоскуев
В Екатеринбурге представят уникальное литературное издание, вдохновлённое уральскими горами и легендами. В нём правда соединена с вымыслом, а старина — с современностью.
Уже завтра, 17 апреля, в 18.00 в отделе краеведческой литературы Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского состоится презентация книги «12 сказок про кузнеца». Автор сборника — Евгения Семинович, а иллюстрации к нему созданы настоящим кузнецом — Алексеем Потоскуевым. Все маршруты героев книги проходят по настоящим Бажовским местам, которые легко узнать каждому, кто хоть раз бывал на Урале.
Темы дюжины сказок, из которых состоит сборник, необычны и многослойны: от кузнечного ремесла до морских глубин, от жемчуга до черемухи. Всё это объединяется одним словом — Урал. Из книги читатели смогут узнать, где возвышается самый большой крест Европы, что скрывает древнее Уральское море и кого изображают загадочные птицеидолы. Местами сюжет сопровождается музыкой — в сказках звучит Моцарт, подчёркивая гармонию уральских пейзажей и человеческих историй.
Вход на мероприятие свободный, требуется предварительная регистрация по ссылке.
Уже завтра, 17 апреля, в 18.00 в отделе краеведческой литературы Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского состоится презентация книги «12 сказок про кузнеца». Автор сборника — Евгения Семинович, а иллюстрации к нему созданы настоящим кузнецом — Алексеем Потоскуевым. Все маршруты героев книги проходят по настоящим Бажовским местам, которые легко узнать каждому, кто хоть раз бывал на Урале.
Темы дюжины сказок, из которых состоит сборник, необычны и многослойны: от кузнечного ремесла до морских глубин, от жемчуга до черемухи. Всё это объединяется одним словом — Урал. Из книги читатели смогут узнать, где возвышается самый большой крест Европы, что скрывает древнее Уральское море и кого изображают загадочные птицеидолы. Местами сюжет сопровождается музыкой — в сказках звучит Моцарт, подчёркивая гармонию уральских пейзажей и человеческих историй.
Вход на мероприятие свободный, требуется предварительная регистрация по ссылке.
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