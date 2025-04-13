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В Ельцин-центре подскажут способы не потерять семейную «фотопамять»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Арт-галерее Ельцин Центра 19 и 26 апреля пройдёт двухдневный мастер-класс «Семейные архивы». Его участников научат восстанавливать старые фотографии и сохранять их в цифровом виде.
Занятия проведёт реставратор Музея Бориса Ельцина Евгений Нохрин. Он поделится профессиональными приёмами реставрации, расскажет, как правильно хранить отпечатки, оцифровывать и систематизировать семейные снимки. Всё это поможет сохранить визуальную память о прошлом и передать её следующим поколениям.
Мастер-классы по оцифровке домашних фотоархивов приурочены к выставке «Владимир Куприянов. Возвращение времени», где представлены инсталляции и фотообъекты, созданные из архивных фотографий — в том числе семейных и случайно найденных. Участникам мастер-класса не только преподадут технические приёмы оцифровки снимков, но и помогут взглянуть на фотоархив как на творческий ресурс.
Все занятия пройдут в образовательном центре Ельцин-центра. Участникам нужно взять с собой не более трёх фотографий для реставрации и USB-флешку для сохранения отсканированных изображений. Подробности — по ссылке.
Занятия проведёт реставратор Музея Бориса Ельцина Евгений Нохрин. Он поделится профессиональными приёмами реставрации, расскажет, как правильно хранить отпечатки, оцифровывать и систематизировать семейные снимки. Всё это поможет сохранить визуальную память о прошлом и передать её следующим поколениям.
Мастер-классы по оцифровке домашних фотоархивов приурочены к выставке «Владимир Куприянов. Возвращение времени», где представлены инсталляции и фотообъекты, созданные из архивных фотографий — в том числе семейных и случайно найденных. Участникам мастер-класса не только преподадут технические приёмы оцифровки снимков, но и помогут взглянуть на фотоархив как на творческий ресурс.
Все занятия пройдут в образовательном центре Ельцин-центра. Участникам нужно взять с собой не более трёх фотографий для реставрации и USB-флешку для сохранения отсканированных изображений. Подробности — по ссылке.
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