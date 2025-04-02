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Памятник «Землякам-героям» в Ревде вернётся в парк «Победы»
Иллюстрация с проектом памятника
В Ревде в парке «Победы», где раньше стоял памятник «Землякам-героям», установят точную его копию. Глава муниципального округа Татьяна Клепикова сообщила, что копия памятника уже изготовлена, и сейчас ведутся работы по благоустройству парка и подготовки конструкции к установке скульптуры.
Она также напомнила, что памятник «землякам-героям» был установлен в Ревде 6 ноября 1966 года.
Так как скульптура была сделана из бетона с песчаным наполнением, с годами она стала разрушаться. В 2018 году была проведена экспертиза, в заключении которой говорилось об ограниченно-работоспособном состоянии памятника из-за многочисленных трещин и повреждения защитной краски. В 2022 году по естественным причинам скульптура частично разрушилась – у фигуры рабочего отломилась часть кепки и очков. Разрушенный фрагмент восстановили в течение месяца, но уже в следующем 2023 году при обследовании памятника обнаружилось разрушение цементно-песчаного раствора и бетона скульптуры. Комиссия, обследовавшая памятник, дала рекомендацию заменить фигуру. В декабре 2024 года памятник признали аварийным.
Тогда же после обращения ветеранов Ревды с просьбой реконструировать разрушающийся памятник администрация города заключила соглашение о изготовлении точной копии памятника «Землякам-героям», но уже из бронзы. Вместе с тем было решено реконструировать мемориальный комплекс в парке «Победы».
Открытие обновлённого мемориального комплекса и новой скульптуры памятника «Землякам-героям» запланировано 8 мая 2025 года в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Она также напомнила, что памятник «землякам-героям» был установлен в Ревде 6 ноября 1966 года.
Так как скульптура была сделана из бетона с песчаным наполнением, с годами она стала разрушаться. В 2018 году была проведена экспертиза, в заключении которой говорилось об ограниченно-работоспособном состоянии памятника из-за многочисленных трещин и повреждения защитной краски. В 2022 году по естественным причинам скульптура частично разрушилась – у фигуры рабочего отломилась часть кепки и очков. Разрушенный фрагмент восстановили в течение месяца, но уже в следующем 2023 году при обследовании памятника обнаружилось разрушение цементно-песчаного раствора и бетона скульптуры. Комиссия, обследовавшая памятник, дала рекомендацию заменить фигуру. В декабре 2024 года памятник признали аварийным.
Тогда же после обращения ветеранов Ревды с просьбой реконструировать разрушающийся памятник администрация города заключила соглашение о изготовлении точной копии памятника «Землякам-героям», но уже из бронзы. Вместе с тем было решено реконструировать мемориальный комплекс в парке «Победы».
Открытие обновлённого мемориального комплекса и новой скульптуры памятника «Землякам-героям» запланировано 8 мая 2025 года в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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