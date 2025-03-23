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В Белинке почтят память легендарного хореографа Евгения Панфилова
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уже завтра, 28 марта, в Екатеринбурге состоится вечер памяти, посвящённый Евгению Панфилову — выдающемуся хореографу, основателю пермского театра «Балет Евгения Панфилова». Мероприятие пройдёт в Литературной гостиной Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского и будет приурочено к Международному дню театра.
В ходе вечера гости Белинки вспомнят самые значимые постановки хореографа — «Ромео и Джульетту», «Клетку для попугаев», «Весну священную», «БлокАду». Особое внимание уделят уникальным проектам Панфилова — «Балету толстых» и «Бойцовскому клубу», которыми он разрушал стереотипы о традиционном балетном искусстве.
Одним из участников вечера станет Алексей Колбин, бывший солист театра, проработавший в труппе Евгения Панфилова более 25 лет. Он поделится воспоминаниями о работе с балетмейстером и ответит на вопросы аудитории о современном танце.
Начало вечера в 18.00. Для участия необходима предварительная регистрация.
Небольшая справка от Белинки: в этом году Евгению Панфилову исполнилось бы 70 лет. Уроженец Архангельской области, он пришёл в балет в 23 года, но быстро достиг творческих высот и стал одним из ключевых новаторов российского современного танца. Его театр, созданный ещё в 1979 году как самодеятельный коллектив, со временем стал профессиональной труппой, получившей признание в стране и за рубежом. Евгений Панфилов трагически погиб в 2002 году, но его творчество продолжает вдохновлять хореографов и любителей балета.
В ходе вечера гости Белинки вспомнят самые значимые постановки хореографа — «Ромео и Джульетту», «Клетку для попугаев», «Весну священную», «БлокАду». Особое внимание уделят уникальным проектам Панфилова — «Балету толстых» и «Бойцовскому клубу», которыми он разрушал стереотипы о традиционном балетном искусстве.
Одним из участников вечера станет Алексей Колбин, бывший солист театра, проработавший в труппе Евгения Панфилова более 25 лет. Он поделится воспоминаниями о работе с балетмейстером и ответит на вопросы аудитории о современном танце.
Начало вечера в 18.00. Для участия необходима предварительная регистрация.
Небольшая справка от Белинки: в этом году Евгению Панфилову исполнилось бы 70 лет. Уроженец Архангельской области, он пришёл в балет в 23 года, но быстро достиг творческих высот и стал одним из ключевых новаторов российского современного танца. Его театр, созданный ещё в 1979 году как самодеятельный коллектив, со временем стал профессиональной труппой, получившей признание в стране и за рубежом. Евгений Панфилов трагически погиб в 2002 году, но его творчество продолжает вдохновлять хореографов и любителей балета.
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