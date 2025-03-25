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В Екатеринбурге расскажут о феномене «Depeche Mode»
Стоп-кадр из видеоклипа Enjoy the Silence
На субботу, 29 марта, в креативном кластере «Л52» запланирована лекция музыкального журналиста Тимофея Чаплюка, посвящённая английская культовой группе. Не все знают, но творчество «Depeche Mode» сильно отразилось на всём русском роке.
Лекция про «Depeche Mode» станет частью выставки «Deus ex machina. История звукозаписи» и наверняка будет интересна поклонникам электронной музыки, интересующихся историей этого жанра. Лектор обсудит со слушателями ключевые этапы карьеры «Depeche Mode», их влияние на индустрию и музыкальные эксперименты. Чаплюк расскажет, в частности, как коллектив, начавший с мелодичного синти-попа, перешёл к более мрачному и жёсткому звучанию, а также почему группа остаётся актуальной спустя 40 лет после создания.
Отдельное внимание лектор уделит инновациям, которые «Depeche Mode» привнесли в электронную музыку, и их влиянию на последующие поколения исполнителей.
Начало лекции в 17.00 по адресу ул. Бажова, 124а.
Лекция про «Depeche Mode» станет частью выставки «Deus ex machina. История звукозаписи» и наверняка будет интересна поклонникам электронной музыки, интересующихся историей этого жанра. Лектор обсудит со слушателями ключевые этапы карьеры «Depeche Mode», их влияние на индустрию и музыкальные эксперименты. Чаплюк расскажет, в частности, как коллектив, начавший с мелодичного синти-попа, перешёл к более мрачному и жёсткому звучанию, а также почему группа остаётся актуальной спустя 40 лет после создания.
Отдельное внимание лектор уделит инновациям, которые «Depeche Mode» привнесли в электронную музыку, и их влиянию на последующие поколения исполнителей.
Начало лекции в 17.00 по адресу ул. Бажова, 124а.
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