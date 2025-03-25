Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге расскажут о феномене «Depeche Mode»

18.45 Четверг, 27 марта 2025
Стоп-кадр из видеоклипа Enjoy the Silence
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На субботу, 29 марта, в креативном кластере «Л52» запланирована лекция музыкального журналиста Тимофея Чаплюка, посвящённая английская культовой группе. Не все знают, но творчество «Depeche Mode» сильно отразилось на всём русском роке.

Лекция про «Depeche Mode» станет частью выставки «Deus ex machina. История звукозаписи» и наверняка будет интересна поклонникам электронной музыки, интересующихся историей этого жанра. Лектор обсудит со слушателями ключевые этапы карьеры «Depeche Mode», их влияние на индустрию и музыкальные эксперименты. Чаплюк расскажет, в частности, как коллектив, начавший с мелодичного синти-попа, перешёл к более мрачному и жёсткому звучанию, а также почему группа остаётся актуальной спустя 40 лет после создания.

Отдельное внимание лектор уделит инновациям, которые «Depeche Mode» привнесли в электронную музыку, и их влиянию на последующие поколения исполнителей.

Начало лекции в 17.00 по адресу ул. Бажова, 124а.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
О загадочных болотах Екатеринбурга расскажут в Ельцин Центре
25 марта 2025
Белинка зовёт поиграть в куклы народа манси
18 марта 2025
Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
23 марта 2025
С Красноуральска стартанёт серия фестивалей «Другие измерения»
19 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:20 Стали известны подробности жуткой аварии на улице Технической в Екатеринбурге
19:50 Два из девяти свердловских пожаров минувшей среды оказались смертельными
19:33 В Белинке почтят память легендарного хореографа Евгения Панфилова
19:08 В Екатеринбурге в столкновении двух машин пострадали пять пешеходов
18:45 В Екатеринбурге расскажут о феномене «Depeche Mode»
17:51 Экс-сотрудника свердловского МинАПК признали виновным в получении взятки за бездействие
17:02 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьниц в Екатеринбурге
16:09 В Екатеринбурге в 16-й раз пройдёт фестиваль «Стенограффия»
15:42 СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на складе в Екатеринбурге
15:16 Североуральские врачи спасли полуторогодовалого ребёнка от проглоченной фурнитуры
14:49 В Екатеринбургском музее ИЗО покажут работы молодых мастеров ювелирного и камнерезного дела
13:57 Житель Нижнего Тагила благодаря свердловским врачам пережил внутричерепное кровоизлияние и инфаркт
13:28 Председателя красноуфимской думы Анатолия Худякова отправили под стражу
12:55 Очередной пикет против мусорного полигона проходит у резиденции свердловского губернатора
12:29 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-руководительнице свердловского отделения «Движение первых»
12:14 Администрация Верхней Пышмы сообщила об отставке мэра Ивана Соломина
11:10 СМИ сообщают о задержании директора спортшколы «Факел» в Екатеринбурге
10:28 Опасный разворот привёл к смертельному ДТП на ЕКАД
10:07 Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге
09:40 В Екатеринбурге пропала 17-летняя девочка с татуировкой на левой руке
09:16 Денис Паслер назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области
20:54 Девять новых светофоров и 25 переходов появилось в Екатеринбурге в прошлом году
20:42 В Екатеринбурге 17-летнего подростка арестовали за покушение на убийство
19:54 На ЕКАД случилось ДТП с участием 9-летнего ребёнка
19:37 Екатеринбуржцев научат ваять барельефы в стиле конструктивизма
18:52 Пожарная обстановка в Свердловской области остаётся напряжённой
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
20:20 Стали известны подробности жуткой аварии на улице Технической в Екатеринбурге
19:50 Два из девяти свердловских пожаров минувшей среды оказались смертельными
19:33 В Белинке почтят память легендарного хореографа Евгения Панфилова
19:08 В Екатеринбурге в столкновении двух машин пострадали пять пешеходов
18:45 В Екатеринбурге расскажут о феномене «Depeche Mode»
17:51 Экс-сотрудника свердловского МинАПК признали виновным в получении взятки за бездействие
17:02 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьниц в Екатеринбурге
16:09 В Екатеринбурге в 16-й раз пройдёт фестиваль «Стенограффия»
15:42 СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на складе в Екатеринбурге
15:16 Североуральские врачи спасли полуторогодовалого ребёнка от проглоченной фурнитуры
14:49 В Екатеринбургском музее ИЗО покажут работы молодых мастеров ювелирного и камнерезного дела
13:57 Житель Нижнего Тагила благодаря свердловским врачам пережил внутричерепное кровоизлияние и инфаркт
13:28 Председателя красноуфимской думы Анатолия Худякова отправили под стражу
12:55 Очередной пикет против мусорного полигона проходит у резиденции свердловского губернатора
12:29 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-руководительнице свердловского отделения «Движение первых»
12:14 Администрация Верхней Пышмы сообщила об отставке мэра Ивана Соломина
11:10 СМИ сообщают о задержании директора спортшколы «Факел» в Екатеринбурге
10:28 Опасный разворот привёл к смертельному ДТП на ЕКАД
10:07 Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге
09:40 В Екатеринбурге пропала 17-летняя девочка с татуировкой на левой руке
09:16 Денис Паслер назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области
20:54 Девять новых светофоров и 25 переходов появилось в Екатеринбурге в прошлом году
20:42 В Екатеринбурге 17-летнего подростка арестовали за покушение на убийство
19:54 На ЕКАД случилось ДТП с участием 9-летнего ребёнка
19:37 Екатеринбуржцев научат ваять барельефы в стиле конструктивизма
18:52 Пожарная обстановка в Свердловской области остаётся напряжённой
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK