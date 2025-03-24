В Екатеринбурге в 16-й раз пройдёт фестиваль «Стенограффия»





– напомнили в мэрии. «За 15 лет существования проекта улицы мегаполиса украсили более чем 600 арт-объектов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в уральской столице в 2025 году.Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации рассказали, что мероприятия традиционного для мегаполиса события начнутся уже 1 мая. Подготовку фестиваля доверили утверждённому мэром комитету, который возглавит заместитель екатеринбургского главы Сергей Плахотин. Организатором фестиваля станет МКУ «Столица Урала».«Стенограффия» пройдёт в столице Урала в 16-й раз.