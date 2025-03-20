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Дети металлургов показали свои таланты на конкурсе «Металлинка-2025» в Верхней Пышме

11.27 Понедельник, 24 марта 2025
Фото предоставлено организаторами
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На прошлой неделе в Медной столице Урала состоялся XXV Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества «Металлинка–2025», на котором продемонстрировали свои таланты дети работников горно-металлургического комплекса России.

На сцене ДК «Металлург» выступили 29 детских коллективов из Амурской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан и Красноярского края. Верхнюю Пышму представили два коллектива: студия современной хореографии «Лаборатория свободного движения» и клуб спортивного бального танца «Элем».

Жюри конкурса оценивало исполнительское мастерство, сценическую культуру, артистичность и подбор репертуара в каждой из пяти номинаций: «Вокал народный», «Вокал», «Народный танец», «Хореография» и «Оригинальный жанр» (акробатика, жонглирование, клоунада и так далее).


Фото предоставлено организаторами


Отмечается, что все участники конкурса показали высокий уровень.

«В нашем конкурсе нет проигравших – все участники достойны поздравления. На сцену вышли талантливые дети металлургов, горняков, которые во всей красе показали искусство танца, пения, акробатики. И я рад, что конкурс всем понравился. Огромное спасибо предприятию, администрации города за гостеприимство и высокий уровень организации»,

– отметил председатель ГМПР (Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России) Алексей Безымянных.


Гала-концерт и церемония награждения состоялись в минувшее воскресенье, 23 марта. «Жемчужину Металлинки» получили солисты коллектива Клуба спортивного танца «Элем» АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) Марат Зигангиров и Вероника Горбунова. Гран-при конкурса завоевали артисты народного цирка «Прометей» из Гая (Оренбургская область).

Также специальными призами отмечены:
– группа «Все свои» Народного коллектива студии современной хореографии «Лаборатория свободного движения» – приз от директора АО «Уралэлектромедь»;
– студия детского танца «Джем» – приз от первичной профсоюзной организации АО «Уралэлектромедь» ГМПР;
– танцевальный коллектив «Алла Данс Студио» – приз от Свердловской областной организации ГМПР.

Помимо этого, по решению жюри и организаторов конкурса также были предусмотрены специальные призы:
– «За артистичность и сценическое обаяние»;
– «За творческий поиск в жанре»;
– «За сохранение национальных традиций и наследия».


Фото предоставлено организаторами


«Очень сложно было определить лучших из лучших – все детки старались, каждый номер был по-своему интересен. Главное, что все участники, педагоги коллективов получили большой опыт выступления, хорошо провели досуг, побывали на экскурсии в музее военной и автомобильной техники, получив яркие позитивные эмоции,

– отметил председатель первичной профсоюзной организации ГМПР АО «Уралэлектромедь» Евгений Устюжанин.


В этом году конкурс прошёл при поддержке Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», АО «Уралэлектромедь», Свердловской областной организации ГМПР, Дворца культуры «Металлург» (Верхняя Пышма).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:27 Дети металлургов показали свои таланты на конкурсе «Металлинка-2025» в Верхней Пышме
10:49 Родители штурмуют новую 314-ю школу в Пионерском районе Екатеринбурга
09:04 В медицинской сфере Свердловской области сохраняется кадровый голод
08:33 С двух водоёмов спасли застрявших на льдинах рыбаков в Свердловской области
17:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
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15:28 Стали известны тарифы на проезд по «путинскому автобану» М-12 в Свердловской области
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13:07 Глава СК запросил повторный доклад по делу об издевательствах в школе над сыном военного в Невьянске
12:30 В Свердловской области за сутки ликвидировано 17 пожаров, один человек погиб
12:08 ЛизаАлерт Свердловской области объявляет набор на обучение операторов связи
11:39 На борьбу со снегопадом в Свердловской области вышли 220 спецмашин
16:52 Екатеринбуржцы продают коллекции за миллионы рублей
15:20 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 м/с
15:03 Автобус № 24с поедет по новому маршруту в Екатеринбурге
14:24 Минюст признал иноагентом уличного художника из Екатеринбурга Славу ПТРК
13:45 В Серове перед судом предстанет парень, разгромивший более 10 витрин с алкоголем
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12:23 На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошли два ДТП с участием пяти автомобилей
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