Дети металлургов показали свои таланты на конкурсе «Металлинка-2025» в Верхней Пышме

Фото предоставлено организаторами





– отметил председатель ГМПР (Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России) Алексей Безымянных. «В нашем конкурсе нет проигравших – все участники достойны поздравления. На сцену вышли талантливые дети металлургов, горняков, которые во всей красе показали искусство танца, пения, акробатики. И я рад, что конкурс всем понравился. Огромное спасибо предприятию, администрации города за гостеприимство и высокий уровень организации»,

Фото предоставлено организаторами





– отметил председатель первичной профсоюзной организации ГМПР АО «Уралэлектромедь» Евгений Устюжанин. «Очень сложно было определить лучших из лучших – все детки старались, каждый номер был по-своему интересен. Главное, что все участники, педагоги коллективов получили большой опыт выступления, хорошо провели досуг, побывали на экскурсии в музее военной и автомобильной техники, получив яркие позитивные эмоции,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На прошлой неделе в Медной столице Урала состоялся XXV Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества «Металлинка–2025», на котором продемонстрировали свои таланты дети работников горно-металлургического комплекса России.На сцене ДК «Металлург» выступили 29 детских коллективов из Амурской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан и Красноярского края. Верхнюю Пышму представили два коллектива: студия современной хореографии «Лаборатория свободного движения» и клуб спортивного бального танца «Элем».Жюри конкурса оценивало исполнительское мастерство, сценическую культуру, артистичность и подбор репертуара в каждой из пяти номинаций: «Вокал народный», «Вокал», «Народный танец», «Хореография» и «Оригинальный жанр» (акробатика, жонглирование, клоунада и так далее).Отмечается, что все участники конкурса показали высокий уровень.Гала-концерт и церемония награждения состоялись в минувшее воскресенье, 23 марта. «Жемчужину Металлинки» получили солисты коллектива Клуба спортивного танца «Элем» АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) Марат Зигангиров и Вероника Горбунова. Гран-при конкурса завоевали артисты народного цирка «Прометей» из Гая (Оренбургская область).Также специальными призами отмечены:Помимо этого, по решению жюри и организаторов конкурса также были предусмотрены специальные призы:В этом году конкурс прошёл при поддержке Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», АО «Уралэлектромедь», Свердловской областной организации ГМПР, Дворца культуры «Металлург» (Верхняя Пышма).