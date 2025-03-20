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Дети металлургов показали свои таланты на конкурсе «Металлинка-2025» в Верхней Пышме
Фото предоставлено организаторами
На прошлой неделе в Медной столице Урала состоялся XXV Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества «Металлинка–2025», на котором продемонстрировали свои таланты дети работников горно-металлургического комплекса России.
На сцене ДК «Металлург» выступили 29 детских коллективов из Амурской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан и Красноярского края. Верхнюю Пышму представили два коллектива: студия современной хореографии «Лаборатория свободного движения» и клуб спортивного бального танца «Элем».
Жюри конкурса оценивало исполнительское мастерство, сценическую культуру, артистичность и подбор репертуара в каждой из пяти номинаций: «Вокал народный», «Вокал», «Народный танец», «Хореография» и «Оригинальный жанр» (акробатика, жонглирование, клоунада и так далее).
Отмечается, что все участники конкурса показали высокий уровень.
Гала-концерт и церемония награждения состоялись в минувшее воскресенье, 23 марта. «Жемчужину Металлинки» получили солисты коллектива Клуба спортивного танца «Элем» АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) Марат Зигангиров и Вероника Горбунова. Гран-при конкурса завоевали артисты народного цирка «Прометей» из Гая (Оренбургская область).
Также специальными призами отмечены:
– группа «Все свои» Народного коллектива студии современной хореографии «Лаборатория свободного движения» – приз от директора АО «Уралэлектромедь»;
– студия детского танца «Джем» – приз от первичной профсоюзной организации АО «Уралэлектромедь» ГМПР;
– танцевальный коллектив «Алла Данс Студио» – приз от Свердловской областной организации ГМПР.
Помимо этого, по решению жюри и организаторов конкурса также были предусмотрены специальные призы:
– «За артистичность и сценическое обаяние»;
– «За творческий поиск в жанре»;
– «За сохранение национальных традиций и наследия».
В этом году конкурс прошёл при поддержке Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», АО «Уралэлектромедь», Свердловской областной организации ГМПР, Дворца культуры «Металлург» (Верхняя Пышма).
На сцене ДК «Металлург» выступили 29 детских коллективов из Амурской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан и Красноярского края. Верхнюю Пышму представили два коллектива: студия современной хореографии «Лаборатория свободного движения» и клуб спортивного бального танца «Элем».
Жюри конкурса оценивало исполнительское мастерство, сценическую культуру, артистичность и подбор репертуара в каждой из пяти номинаций: «Вокал народный», «Вокал», «Народный танец», «Хореография» и «Оригинальный жанр» (акробатика, жонглирование, клоунада и так далее).
Фото предоставлено организаторами
Отмечается, что все участники конкурса показали высокий уровень.
«В нашем конкурсе нет проигравших – все участники достойны поздравления. На сцену вышли талантливые дети металлургов, горняков, которые во всей красе показали искусство танца, пения, акробатики. И я рад, что конкурс всем понравился. Огромное спасибо предприятию, администрации города за гостеприимство и высокий уровень организации»,
– отметил председатель ГМПР (Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России) Алексей Безымянных.
Гала-концерт и церемония награждения состоялись в минувшее воскресенье, 23 марта. «Жемчужину Металлинки» получили солисты коллектива Клуба спортивного танца «Элем» АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) Марат Зигангиров и Вероника Горбунова. Гран-при конкурса завоевали артисты народного цирка «Прометей» из Гая (Оренбургская область).
Также специальными призами отмечены:
– группа «Все свои» Народного коллектива студии современной хореографии «Лаборатория свободного движения» – приз от директора АО «Уралэлектромедь»;
– студия детского танца «Джем» – приз от первичной профсоюзной организации АО «Уралэлектромедь» ГМПР;
– танцевальный коллектив «Алла Данс Студио» – приз от Свердловской областной организации ГМПР.
Помимо этого, по решению жюри и организаторов конкурса также были предусмотрены специальные призы:
– «За артистичность и сценическое обаяние»;
– «За творческий поиск в жанре»;
– «За сохранение национальных традиций и наследия».
Фото предоставлено организаторами
«Очень сложно было определить лучших из лучших – все детки старались, каждый номер был по-своему интересен. Главное, что все участники, педагоги коллективов получили большой опыт выступления, хорошо провели досуг, побывали на экскурсии в музее военной и автомобильной техники, получив яркие позитивные эмоции,
– отметил председатель первичной профсоюзной организации ГМПР АО «Уралэлектромедь» Евгений Устюжанин.
В этом году конкурс прошёл при поддержке Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», АО «Уралэлектромедь», Свердловской областной организации ГМПР, Дворца культуры «Металлург» (Верхняя Пышма).
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