Возрастное ограничение 18+
Минюст признал иноагентом уличного художника из Екатеринбурга Славу ПТРК
Фото: Александр Янг
Станислав Комиссаров* (это настоящие имя и фамилия художника) включен в реестр 21 марта. В сообщении Минюста утвержается, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», а также участвовал в создании распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций, отмечено, что он сейчас живет не в России. О каких именно структурах идет речь, Минюст не уточняет.
Художник прокомментировал эту новость в своем телеграм-канале: «***, ребят, при всем уважении всех люблю, обнимаю, но не с чем тут поздравлять. Спасибо».
Слава ПТРК* — уличный художник из Екатеринбурга, создавал серию «Детство перед телевизором» с образами из диснеевских мультфильмов, «переименовал» Екатеринбург в «Грязьбург», а в 2020 году у Храма-на-Крови нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа Макдака, купающегося в золоте. Работу через час закрасили, но художник ее восстановил, «засыпав» золотом по самую шапочку.
* признан иностранным агентом
Художник прокомментировал эту новость в своем телеграм-канале: «***, ребят, при всем уважении всех люблю, обнимаю, но не с чем тут поздравлять. Спасибо».
Слава ПТРК* — уличный художник из Екатеринбурга, создавал серию «Детство перед телевизором» с образами из диснеевских мультфильмов, «переименовал» Екатеринбург в «Грязьбург», а в 2020 году у Храма-на-Крови нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа Макдака, купающегося в золоте. Работу через час закрасили, но художник ее восстановил, «засыпав» золотом по самую шапочку.
* признан иностранным агентом
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге расскажут о «Венерах» Михаила Ларионова
13 марта 2025
13 марта 2025