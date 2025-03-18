Возрастное ограничение 18+
Горка-исполин в Парке Маяковского работает последние выходные
Фото: Парк Маяковского/ vk.ru/ekbcpkio
В Парке Маяковского с наступлением тепла и оттепелью закрыты почти все зимние развлечения. Не работают больше ни каток «Северное сияние», ни лыжная база. Однако, одна из самых высоких в Екатеринбурге горок ещё радует посетителей.
Ближайшие выходные — 22 и 23 марта — последние дни, когда ещё можно покататься с «Т-Банк Горки». Уже в понедельник горка закроется и начнётся её демонтаж (видимо, до следующей весны). В парке напоминают, что часы работы горки — 11:00 до 21:00 (а касса закрывается на полчаса раньше).
Но, разумеется, горка — не единственное, чем смогут развлечься посетители Парка Маяковского в этот уикэнд. Для гостей разных возрастов на выходные заготовлен широкий спектр активностей, от мастер-классов до оздоровительных забегов. Так, в субботу, для желающих откроются уроки акриловой живописи, а в воскресенье — росписей гипсовых кашпо. Подробнее с программой выходных дней можно по ссылке, в ВК-сообществе Парка.
Ближайшие выходные — 22 и 23 марта — последние дни, когда ещё можно покататься с «Т-Банк Горки». Уже в понедельник горка закроется и начнётся её демонтаж (видимо, до следующей весны). В парке напоминают, что часы работы горки — 11:00 до 21:00 (а касса закрывается на полчаса раньше).
Но, разумеется, горка — не единственное, чем смогут развлечься посетители Парка Маяковского в этот уикэнд. Для гостей разных возрастов на выходные заготовлен широкий спектр активностей, от мастер-классов до оздоровительных забегов. Так, в субботу, для желающих откроются уроки акриловой живописи, а в воскресенье — росписей гипсовых кашпо. Подробнее с программой выходных дней можно по ссылке, в ВК-сообществе Парка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Тропу равноденствия» проложат в Калиновском лесопарке
17 марта 2025
17 марта 2025