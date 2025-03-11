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Экскурсантов в Екатеринбурге посылают… в баню
Кадр из фильма «Старый новый год»
В Екатеринбурге в конце этой недели пройдёт уникальная экскурсия по банному комплексу. Поскольку баня, которая станет объектом изучения, вполне себе функционирует, экскурсанты, при желании, смогут не только осмотреть здание, но и помыться.
Необычная экскурсия «Идите в баню, или С лёгким паром!» состоится в ближайшую субботу, 22 марта. Её проведёт известный уральский экскурсовод, член Совета татарских краеведов Свердловской области Альфинур Ахунова. Вместе с ней участники экскурсионного похода осмотрят интерьеры легендарной бани «Бодрость», что на улице Первомайской, узнают о первой городской бане и об изменениях, которые претерпевали екатеринбургские банные комплексы с течением времени. Особое внимание будет уделено архитектору, создавшему этот уникальный объект.
Экскурсия доступна в двух форматах: с посещением сауны и без оного. При этом, первый вариант и дороже, и продолжительней аж на два часа. Правда формат «с сауной» предназначен только для женщин. Мужчинам же придётся отдельно сходить на экскурсию, а уж потом самостоятельно, без сопровождения Альфинур Ахуновой воспользоваться банными услугами.
Регистрация на экскурсию: по ссылке или по телефону +7 912 249-66-33.
Необычная экскурсия «Идите в баню, или С лёгким паром!» состоится в ближайшую субботу, 22 марта. Её проведёт известный уральский экскурсовод, член Совета татарских краеведов Свердловской области Альфинур Ахунова. Вместе с ней участники экскурсионного похода осмотрят интерьеры легендарной бани «Бодрость», что на улице Первомайской, узнают о первой городской бане и об изменениях, которые претерпевали екатеринбургские банные комплексы с течением времени. Особое внимание будет уделено архитектору, создавшему этот уникальный объект.
Экскурсия доступна в двух форматах: с посещением сауны и без оного. При этом, первый вариант и дороже, и продолжительней аж на два часа. Правда формат «с сауной» предназначен только для женщин. Мужчинам же придётся отдельно сходить на экскурсию, а уж потом самостоятельно, без сопровождения Альфинур Ахуновой воспользоваться банными услугами.
Регистрация на экскурсию: по ссылке или по телефону +7 912 249-66-33.
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