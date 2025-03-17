«Кинопробу» в Екатеринбурге больше никогда не будет вести Вадим Жук

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Оргкомитет екатеринбургского фестиваля «КиноПроба» поделился печальной новостью. Во время проведения другого киносмотра, «Суздальфест», в возрасте 78 лет скончался советский и российский актёр, сценарист, поэт и телеведущий Вадим Жук.Вадим Жук был частым гостем в Екатеринбурге. В последнее время он ежегодно приезжал в уральскую столицу для проведения фестиваля киношкол «КиноПроба». И всякий раз его конферанс создавал очень тёплую, интеллигентную атмосферу. Увы, больше участники и гости «КиноПробы» не услышал добродушных, мягких интонаций его хорошо узнаваемого голоса.Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. После окончания театроведческого факультета ЛГИТМиКа он был актёром в театрах Омска и Красноярска, а затем начал работать в кино. В его фильмографии — 26 картин, среди которых «Звезда пленительного счастья», «Биндюжник и король», «Сирано де Бержерак», «Хочу в тюрьму» и «Поп». Также он был ведущим церемоний и капустников на крупных фестивалях, включая «КРОК», и членом художественного совета студии «Союзмультфильм». Кроме того, Жук участвовал в жюри анимационного питчинга, активно поддерживая молодых авторов.