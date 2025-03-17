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«Кинопробу» в Екатеринбурге больше никогда не будет вести Вадим Жук

18.59 Четверг, 20 марта 2025
Фото: официальный сайт «КиноПробы» / kinoprobafest.com
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Оргкомитет екатеринбургского фестиваля «КиноПроба» поделился печальной новостью. Во время проведения другого киносмотра, «Суздальфест», в возрасте 78 лет скончался советский и российский актёр, сценарист, поэт и телеведущий Вадим Жук.

Вадим Жук был частым гостем в Екатеринбурге. В последнее время он ежегодно приезжал в уральскую столицу для проведения фестиваля киношкол «КиноПроба». И всякий раз его конферанс создавал очень тёплую, интеллигентную атмосферу. Увы, больше участники и гости «КиноПробы» не услышал добродушных, мягких интонаций его хорошо узнаваемого голоса.

Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. После окончания театроведческого факультета ЛГИТМиКа он был актёром в театрах Омска и Красноярска, а затем начал работать в кино. В его фильмографии — 26 картин, среди которых «Звезда пленительного счастья», «Биндюжник и король», «Сирано де Бержерак», «Хочу в тюрьму» и «Поп». Также он был ведущим церемоний и капустников на крупных фестивалях, включая «КРОК», и членом художественного совета студии «Союзмультфильм». Кроме того, Жук участвовал в жюри анимационного питчинга, активно поддерживая молодых авторов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:40 Суд обязал крупнейшего дорожного подрядчика Екатеринбурга восстановить русло Широкой речки, которую компания заваливала мусором
15:59 СМИ сообщают о спасённом от «плена» в Екатеринбурге жителя Самары
15:38 Женщина погибла при пожаре в селе Лая Горноуральского округа
15:14 В Екатеринбурге появилась аллея педагогов дополнительного образования
14:49 Видео, из-за которого задержали мужчину, стрелявшего из пистолета на фоне храма в Екатеринбурге, оказалось двухлетней давности
14:05 СК завершил расследование убийства 11-летней девочки в Волчанске в 2002 году
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11:43 Дума Сысерти оспорила решение суда, требовавшего повторного рассмотрения вопроса о референдуме по вопросу мусорного предприятия
11:16 В Нижней Туре подростки на большой скорости влетели в «Тойоту» на подаренном накануне электросамокате
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