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С Красноуральска стартанёт серия фестивалей «Другие измерения»
Фото: официальный сайт фестиваля «Другие измерения» / drugieizmerenia.ru
В конце этой недели, 21 и 22 марта, Красноуральск превратится в площадку масштабного фестиваля «Другие измерения», который объединяет промышленное наследие, науку, культуру и локальную идентичность. В 2025 году этот проект охватит восемь моногородов России, предоставляя жителям возможность участвовать в образовательных, творческих и просветительских инициативах. Красноуральск — первый из этих городов
Гости красноуральского фестиваля смогут посетить научные шоу, лекции, книжную ярмарку, спектакль, викторину и мастер-классы. Кроме того, в насыщенной программе — встреча с известным писателем Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе и вокруг него», а также редкий шанс попробовать себя в игре на терменвоксе под руководством Петра Термена, правнука создателя этого уникального инструмента.
Из любопытных событий первого дня фествиаля — лекция о плюсах и минусах жизни в небольших городах. Её прочтёт 21 марта проректор по молодежной политике УрГЮУ Данил Сергеев. В субботу, 22 марта младший научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН Сергей Заяц расскажет об эволюции методов обработки металлов. В этот же день состоится дискуссия о будущем Урала с ведущими экспертами.
Все фестивальные мероприятия проходят бесплатно. Подробная программа доступна на официальном сайте фестиваля.
Гости красноуральского фестиваля смогут посетить научные шоу, лекции, книжную ярмарку, спектакль, викторину и мастер-классы. Кроме того, в насыщенной программе — встреча с известным писателем Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе и вокруг него», а также редкий шанс попробовать себя в игре на терменвоксе под руководством Петра Термена, правнука создателя этого уникального инструмента.
Из любопытных событий первого дня фествиаля — лекция о плюсах и минусах жизни в небольших городах. Её прочтёт 21 марта проректор по молодежной политике УрГЮУ Данил Сергеев. В субботу, 22 марта младший научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН Сергей Заяц расскажет об эволюции методов обработки металлов. В этот же день состоится дискуссия о будущем Урала с ведущими экспертами.
Все фестивальные мероприятия проходят бесплатно. Подробная программа доступна на официальном сайте фестиваля.
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