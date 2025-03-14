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В Екатеринбурге открылся приём заявок на «Кинопробу»
Фрагмент афиши фестиваля
Организаторы Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» объявили о начале приёма заявок на участие в очередном смотре. В 2025 году «Кинопроба» пройдёт в Екатеринбурге уже в 22 раз.
Традиционно сроки проведения «Кинопробы» запланированы на конец года. Фестиваль должен пройти с 1 по 5 декабря. За это время жюри и зрители смогут оценить ученические и дебютные работы начинающих кинематографистов в сфере анимации, документального и игрового кино.
В фестивале могут принять участие студенты и выпускники киновузов и профессиональных киношкол России и других стран. На конкурс принимаются фильмы продолжительностью до 30 минут, созданные не раньше 2024 года. Тематика фильмов не ограничена, но работы должны соответствовать российскому законодательству.
Подать заявку можно, заполнив онлайн-форму. Приём заявок продлится до 30 сентября текущего года.
Традиционно сроки проведения «Кинопробы» запланированы на конец года. Фестиваль должен пройти с 1 по 5 декабря. За это время жюри и зрители смогут оценить ученические и дебютные работы начинающих кинематографистов в сфере анимации, документального и игрового кино.
В фестивале могут принять участие студенты и выпускники киновузов и профессиональных киношкол России и других стран. На конкурс принимаются фильмы продолжительностью до 30 минут, созданные не раньше 2024 года. Тематика фильмов не ограничена, но работы должны соответствовать российскому законодательству.
Подать заявку можно, заполнив онлайн-форму. Приём заявок продлится до 30 сентября текущего года.
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