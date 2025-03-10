УрФУ подготовит очередную «порцию» экскурсоводов

«Красная линия Екатеринбурга»

Граница Европы и Азии

Храм-на-Крови и Ганина Яма

Музей военной техники в Верхней Пышме

Путевые экскурсии в Невьянск, Нижний Тагил, Алапаевск

Природные маршруты: «Бажовские места», парк «Оленьи Ручьи»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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