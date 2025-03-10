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УрФУ подготовит очередную «порцию» экскурсоводов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уральский федеральный университет объявил о новом наборе желающих стать профессиональными экскурсоводами. Обучение в «Школе экскурсоводов» начнётся с 5 апреля 2025 года, а подать заявку можно уже сейчас.
«Школа экскурсоводов» — это программа профессиональной переподготовки. Её выпускники получат диплом УрФУ, который позволит пройти государственную аттестацию гидов в любом регионе России (а, напомним, с недавнего времени запрещено абы кому водить экскурсии — для этой деятельности необходима лицензия). Программа курса включает 252 часа теории и практики, охватывая основы экскурсионного дела, нормативно-правовые аспекты, методику организации экскурсий, особенности работы с разными аудиториями и знакомство с туристическими маршрутами Екатеринбурга и Свердловской области. Так, учебная программа 2025 года включает следующие экскурсии и тематические маршруты:
Занятия «Школы экскурсоводов» пройдут на площадках УрФУ (улица Тургенева, 4), в Музее первого президента России Бориса Ельцина, а также онлайн на платформах «Гиперметод» и «Яндекс-Телемост». Преподаватели курса — опытные экскурсоводы и кандидаты исторических наук Алексей Сафронов и Дмитрий Черноухов. Записаться на обучение можно по ссылке!
«Школа экскурсоводов» — это программа профессиональной переподготовки. Её выпускники получат диплом УрФУ, который позволит пройти государственную аттестацию гидов в любом регионе России (а, напомним, с недавнего времени запрещено абы кому водить экскурсии — для этой деятельности необходима лицензия). Программа курса включает 252 часа теории и практики, охватывая основы экскурсионного дела, нормативно-правовые аспекты, методику организации экскурсий, особенности работы с разными аудиториями и знакомство с туристическими маршрутами Екатеринбурга и Свердловской области. Так, учебная программа 2025 года включает следующие экскурсии и тематические маршруты:
«Красная линия Екатеринбурга»
Граница Европы и Азии
Храм-на-Крови и Ганина Яма
Музей военной техники в Верхней Пышме
Путевые экскурсии в Невьянск, Нижний Тагил, Алапаевск
Природные маршруты: «Бажовские места», парк «Оленьи Ручьи»
Граница Европы и Азии
Храм-на-Крови и Ганина Яма
Музей военной техники в Верхней Пышме
Путевые экскурсии в Невьянск, Нижний Тагил, Алапаевск
Природные маршруты: «Бажовские места», парк «Оленьи Ручьи»
Занятия «Школы экскурсоводов» пройдут на площадках УрФУ (улица Тургенева, 4), в Музее первого президента России Бориса Ельцина, а также онлайн на платформах «Гиперметод» и «Яндекс-Телемост». Преподаватели курса — опытные экскурсоводы и кандидаты исторических наук Алексей Сафронов и Дмитрий Черноухов. Записаться на обучение можно по ссылке!
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