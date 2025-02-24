Верхнепышминские балконы побудут объектами любопытства для экскурсантов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшее воскресенье, 9 марта, экскурсовод Анастасия Печёрских приглашает любопытствующих прогуляться по Верхней Пышме. Участникам прогулки она покажет самые красивые и необычные балконы города.Маршрут экскурсии под названием «Балконы. Почему они у нас такие?» вдохновлён книгой Алины Моисеевой, изданной музеем «Гараж». Участники прогулки по Верхней Пышме увидят сохранившуюся довоенную застройку — рабочие дома 1930-х годов, инженерные жилые комплексы 1950-х и модернистские балконы 1990-х. В ходе прогулки экскурсовод расскажет, как развивался посёлок Медный рудник и как трансформировалась повседневная жизнь его жителей. Также экскурсанты узнают, как появлялись первые балконы в Верхней Пышме и какую роль они играли, как менялось их использование в разное время.Начало экскурсии в 13.00. Продолжительность её два часа. Для участия в исследовании верхнепышминских балконов необходимо пройти регистрацию.