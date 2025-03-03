УрГАХУ начал подготовку к архитектурному фестивалю в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В уральской столице в конце марта пройдёт фестиваль «Дни архитектурного наследия – 2025». О начале подготовки к нему сообщил сегодня Уральский государственный архитектурно-художественный университет.Фестиваль «Дни архитектурного наследия» носит региональное значение. Планируется, что он пройдёт Екатеринбурге с 26 по 29 марта и объединит специалистов в области реставрации, сохранения и популяризации архитектурного наследия, а также молодых архитекторов, студентов и представителей профильных организаций со всей России и зарубежья. Организуют фест совместными усилиями УрГАХУ и Независимый институт истории материальной культуры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Предполагается, что деловая программа фестиваля охватит, среди прочего, следующие темы: реставрация деревянного зодчества Урала, сохранение и реконструкция промышленных объектов, научно-реставрационные исследования храмовой архитектуры, популяризация архитектурного наследия через интернет-ресурсы. То есть, актуальность мероприятия не вызывает сомнения сейчас, когда в Екатеринбурге и других городах области идут настоящие битвы за сохранение значимых для истории и культуры архитектурных объектов. Помимо дискуссий и презентаций, организаторы обещают насыщенную экскурсионную программу.Основной фестивальной площадкой «Дней архитектурного наследия» станет Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ. Уже начался приём заявок от желающих поучаствовать в программах фестиваля.