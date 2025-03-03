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УрГАХУ начал подготовку к архитектурному фестивалю в Екатеринбурге

19.16 Вторник, 4 марта 2025
Фрагмент афиши фестиваля
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В уральской столице в конце марта пройдёт фестиваль «Дни архитектурного наследия – 2025». О начале подготовки к нему сообщил сегодня Уральский государственный архитектурно-художественный университет.

Фестиваль «Дни архитектурного наследия» носит региональное значение. Планируется, что он пройдёт Екатеринбурге с 26 по 29 марта и объединит специалистов в области реставрации, сохранения и популяризации архитектурного наследия, а также молодых архитекторов, студентов и представителей профильных организаций со всей России и зарубежья. Организуют фест совместными усилиями УрГАХУ и Независимый институт истории материальной культуры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Предполагается, что деловая программа фестиваля охватит, среди прочего, следующие темы: реставрация деревянного зодчества Урала, сохранение и реконструкция промышленных объектов, научно-реставрационные исследования храмовой архитектуры, популяризация архитектурного наследия через интернет-ресурсы. То есть, актуальность мероприятия не вызывает сомнения сейчас, когда в Екатеринбурге и других городах области идут настоящие битвы за сохранение значимых для истории и культуры архитектурных объектов. Помимо дискуссий и презентаций, организаторы обещают насыщенную экскурсионную программу.

Основной фестивальной площадкой «Дней архитектурного наследия» станет Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ. Уже начался приём заявок от желающих поучаствовать в программах фестиваля.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:16 УрГАХУ начал подготовку к архитектурному фестивалю в Екатеринбурге
18:55 Дюжина пожаров бушевала в Свердловской области в понедельник
17:54 Устроившего драку на дороге со смертельным исходом в Екатеринбурге таксисту избрали меру пресечения
17:27 Прокуратура нашла нарушения в работе «Алапаевского горводоканала» при сбросе сточных вод
16:50 Виновной в гибели собственного сына жительнице Новоуральска заменили условное наказание на реальное
16:07 Ройзман* прокомментировал иск о ликвидации Фонда
15:55 Дело о расправе над двумя котами в Алапаевске передали в суд
15:05 Ещё одному обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском избрали меру пресечения
14:43 Билеты на «УГМК-Арену» появятся на новом сайте ХК «Автомобилист» в тестовом режиме с 5 марта
13:32 Управление свердловского СК возглавил Богдан Францишко
13:01 В Первоуральске будут судить виновника ДТП со смертельным исходом по дороге в Шалю
12:08 В Екатеринбурге на пять дней закроют движение на улице Гражданской
11:27 В Екатеринбурге хотят отремонтировать подземный переход возле железнодорожного вокзала
10:43 В Асбесте на пешеходном переходе сбили пешехода
10:20 Директор ботсада УрО РАН убеждена в невозможности присвоить Берёзовой роще охраняемый статус
10:07 Полиция Нижнего Тагила начала проверку после сообщений о якобы «резне в школах»
09:21 18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Екатеринбурге
21:40 В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пешехода
21:14 В Первоуральске осуждён «кинувший» по телефону стариков мошенник
20:24 Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов
20:13 «Зебра» не спасла пешехода от наезда в Екатеринбурге
19:09 Статистику пожаров Свердловской области подпортил воскресный всплеск
18:39 Новый лекторий в Екатеринбурге стартует с рассказа про Уралмаш
18:15 На «УГМК-арене» отработали работу пожарных
17:56 В Первоуральске под колёса «Лады» выбежал 11-летний школьник
17:18 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос на тему ограничений для электросамокатов
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