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Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов

20.24 Понедельник, 3 марта 2025
Иллюстрация: Свердловский областной краеведческий музей
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В преддверии Международного женского дня в Екатеринбурге состоялось официальное открытие выставки «Тайный сад души», посвященной загадочности и многогранности женского образа. Торжественное мероприятие прошло в минувшее воскресенье в Музее истории плодового садоводства Среднего Урала.

Художественная выставка «Тайный сад души» объединила работы известных художников, среди которых Елена Гладышева, Светлана и Владимир Ганзины, Петр Малков, Валентина Соколова, Александра Криволуцкая. В экспозиции представлены женские портреты из частных коллекций и личных архивов, раскрывающие уникальность и многогранность прекрасного пола. По ним можно увидеть, как по-разному мастера передают женскую красоту, настроение и характер.

Для зрителей экспозиция женских образов будет работать в музее с 5 марта по 4 апреля. Находится музей-сад по адресу: Екатеринбург, улица Октябрьской Революции, 40.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:24 Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов
20:13 «Зебра» не спасла пешехода от наезда в Екатеринбурге
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18:15 На «УГМК-арене» отработали работу пожарных
17:56 В Первоуральске под колёса «Лады» выбежал 11-летний школьник
17:18 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос на тему ограничений для электросамокатов
16:50 В Свердловском областном суде вынесли приговор об убийстве в букмекерской конторе в Сысерти
16:06 Спустя восемь лет Россельхознадзор решился изъять неухоженный земельный участок сельхозназначения в Слободо-Туринском районе
15:25 В связи со смертью таксиста после драки на дороге СК организует проверку по статье о халатности
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13:43 Нового фигуранта дела об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском отправили под стражу
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12:44 СМИ сообщают о смерти таксиста из Екатеринбурга после драки на дороге
12:30 Арт-объект фестиваля «ЧО» передали «Бруснике»
11:32 На Белоярской АЭС попросили не беспокоиться из-за шума
11:23 В Первоуральске пьяный водитель отправил пешехода в больницу
10:44 Школьница из Екатеринбурга «подарила» мошенникам 500 тысяч с маминого счёта
10:22 Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
10:00 В свердловском селе Килачёвское участковый поколотил местного жителя
09:12 В Екатеринбурге от пневмонии скончался общественник Константин Мочалов
19:02 Из-за ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено движение
18:28 В Свердловской области за сутки произошло 38 ДТП, пострадали двое детей
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