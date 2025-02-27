Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В преддверии Международного женского дня в Екатеринбурге состоялось официальное открытие выставки «Тайный сад души», посвященной загадочности и многогранности женского образа. Торжественное мероприятие прошло в минувшее воскресенье в Музее истории плодового садоводства Среднего Урала.Художественная выставка «Тайный сад души» объединила работы известных художников, среди которых Елена Гладышева, Светлана и Владимир Ганзины, Петр Малков, Валентина Соколова, Александра Криволуцкая. В экспозиции представлены женские портреты из частных коллекций и личных архивов, раскрывающие уникальность и многогранность прекрасного пола. По ним можно увидеть, как по-разному мастера передают женскую красоту, настроение и характер.Для зрителей экспозиция женских образов будет работать в музее с 5 марта по 4 апреля. Находится музей-сад по адресу: Екатеринбург, улица Октябрьской Революции, 40.